De FIA heeft zojuist de uitslag van de Australische Grand Prix herzien na een succesvol ingediend protest van het F1-team van Mercedes. Andrea 'Kimi' Antonelli kreeg een straf voor een unsafe realase, maar volgens de Duitse renstal was dit onterecht. Met nieuw bewijs hebben zij hun recht weten te behalen en zodoende wordt er een extra Mercedes direct achter Max Verstappen geplaatst in de F1-stand.

Antonelli kreeg tijdens de race een vijf seconden tijdstraf opgelegd van de stewards wegens een unsafe release. De wedstrijdleiding was van mening dat de Italiaan niet veilig uit z'n vak in de pitstraat werd weggestuurd door Mercedes. Hierdoor viel Antonelli een plaats terug, achter Alexander Albon van Williams. In de eindklassering kwam Antonelli als nummer vijf uit de bus. Mercedes was echter van mening dat het haar coureur niet onveilig naar buiten had gestuurd en kwam daarvoor met nieuw bewijs. De Zilverpijlen wisten beelden boven tafel te halen die afkomstig waren van de roll hoop camera, die op de Formule 1-auto's is gemonteerd.

Roll hoop camerabeelden brengen FIA op andere gedachten

De roll hoop is de beschermende beugel achter de cockpit van de auto, die ontworpen is om de coureur te beschermen bij een crash of koprol. De camera wordt in live-uitzendingen veelal gebruikt om fans te laten zien wat een coureur meemaakt vanuit de cockpit. Deze beelden waren ten tijde van de tijdstraf voor Antonelli nog niet beschikbaar voor de stewards. Mercedes heeft ze na afloop van de race gedownload en overgedragen aan de FIA, in de hoop dat deze beelden een andere kijk op de zaak zouden geven. En met succes, want de wedstrijdleiding besloot het right to review van Mercedes te accepteren.

FIA geeft tekst en uitleg en wijzigt uitslag

"Het is duidelijk dat auto 12 pas een aanzienlijke afstand verderop in de pitlane naar de snelle rijstrook ging en pas nadat de bestuurder in zijn spiegel keek om te bevestigen dat er voldoende ruimte was ten opzichte van auto 27", zo heeft de FIA laten weten. Nadat het nieuwe bewijs boven tafel was gekomen en akkoord was bevonden, wijzigde de FIA de uitslag van de Australische Grand Prix. Antonelli finisht in de nieuwe uitslag niet als vijfde, maar als vierde, boven Albon.

F1 WK-stand nu met twee Mercedessen achter Verstappen

Dit brengt Antonelli op 12 punten in de WK-stand, in plaats van de 10 die hij er eerst had gekregen. Met de nieuwe uitslag plaatst de FIA nu twee Mercedessen pal in de nek van Max Verstappen. De Nederlander staat in het klassement op de tweede stek met 18 punten, maar heeft nu niet alleen George Russell, maar ook Antonelli direct achter zich staan. En Red Bull lijkt dit seizoen meer te vrezen te gaan hebben van Mercedes dan van Williams, dus of zij nu zo blij zijn met deze herziene uitslag, valt te betwijfelen.

