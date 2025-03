Mercedes heeft met succes de uitslag van de F1 Grand Prix van Australië aangevochten bij de stewards via een 'right to review' bij de FIA. Lando Norris won de race voor Max Verstappen en George Russell, met Alex Albon P4.

Het ging Mercedes om de straf die Andrea Kimi Antonelli achter dit drietal kreeg voor een unsafe release, die hem vijf seconden zou kosten en ervoor zorgde dat hij van P4 naar P5 ging en achter Alex Albon eindigde. De FIA ging na deze aanvraag kijken of er nieuw bewijs was. Als dit er was, dan zou ook de FIA de uitslag opnieuw bekijken en beslissen of de straf geschrapt moest worden of niet.

FIA keurt right to review goed

De FIA onthuldde al vrij snel dat het de penalty en dus de uitslag van de race heeft herzien na nieuw bewijs. Antonelli ziet zijn unsafe release-penalty geschrapt worden en gaat weer naar P4, waardoor Albon naar P5 gaat. De aanvraag van Mercedes was dus succesvol. Het bewijs kwam via een ander camerastandpunt vanuit de helikopter. “Het is duidelijk dat auto 12 pas op een aanzienlijke afstand in de pitstraat de snelle baan overstak en pas nadat de bestuurder in zijn spiegel had gekeken om te bevestigen dat hij vrij was van auto 27.”

Mercedes heeft met succes de uitslag aangevochten. De penalty is geschrapt en Antonelli gaat weer naar P4, Albon naar P5. pic.twitter.com/HImOHDNAYW — GPFans NL (@GPFansNL) March 16, 2025

