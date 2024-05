Het inschrijfgeld voor teams die willen meedoen aan de Formule 1 moet omhoog gaan van 200 miljoen dollar, naar maar liefst 600 miljoen dollar. Het is één van de voorstellen die de Formule 1 doet in het nog vast te leggen Concorde Agreement, zo meldt Motorsport.com.

Binnenkort wordt de nieuwe Concorde Agreement gepresenteerd. Het is het akkoord tussen de FIA, de FOM en de teams. In het document wordt vastgelegd hoe de Formule 1 er voor een bepaalde periode gaat uitzien en het huidige akkoord loopt in 2025 af. Één van de punten die vastgelegd is in het akkoord is het inschrijfgeld voor nieuwe teams. Dat ligt momenteel op 200 miljoen dollar, maar gezien de populariteit van de sport, moet dat omhoog gaan naar 600 miljoen dollar.

Commerciële waarde F1 gestegen

Het inschrijfgeld is bedoeld om de tien renstallen te compenseren als er een nieuwe deelnemer zich aandient. Het heeft te maken met het prijzengeld dat met een nieuw team, over elf renstallen moet worden verdeeld. Het huidige bedrag van 200 miljoen dollar is volgens de teams gedateerd. Zo is de sport de afgelopen jaren flink gegroeid en de commerciële waarde is ook flink gestegen.

600 miljoen is minimale bedrag

Als antwoord daarop willen de teams meer geld zien van een nieuwkomer. Het bedrag van 600 miljoen dollar is daarom voorgesteld, maar dat kan oplopen naar 700 miljoen dollar in 2028. Daarbij wordt er dus rekening gehouden met de doorlopende groei van de Formule 1. Ook ligt er een voorstel op tafel dat nieuwkomers in hun eerste seizoen geen aanspraak kunnen maken op het prijzengeld, ongeacht hun positie in het klassement.

Nieuwkomers moet lappen, team overnemen kost 'niets'

Bovenstaande geldt overigens alleen op het moment dat een nieuw team wordt toegelaten in de sport. Bij de situatie van bijvoorbeeld Sauber en Audi, waarbij laatstgenoemde het team simpelweg overneemt, is inschrijfgeld niet van toepassing. Mocht Michael Andretti het groene licht krijgen om te starten in de koningsklasse met zijn eigen team, dan krijgt hij mogelijk wel te maken met het verhoogde inschrijfgeld.

