De FIA heeft aangekondigd wie er bij de persconferenties aanwezig zullen zien voor de F1 Grand Prix van China. De tweede wedstrijd van het seizoen op het Shanghai International Circuit wordt aankomende zondag verreden.

De Formule 1 racet al sinds 2004 in China en werd na Japan en Maleisië het derde Oost-Aziatische land om een wedstrijd van de koningsklasse te organiseren. Het ronderecord staat sinds die allereerste race nog steeds op naam van Michael Schumacher. Er staan 56 ronden op de planning en de weersverwachting ziet er een stuk zonniger uit dan voor Australië afgelopen weekend. China kon vanwege de pandemie geen Grand Prix houden tussen 2020 en 2023, maar sinds vorig jaar staat Shanghai dus weer op de kalender. Max Verstappen won de Sprint op zaterdag en de race van zondag in 2024. Lando Norris komt naar China als de kampioenschapsleider na zijn zege in Melbourne.

Persconferentieschema

De persconferentie van donderdag lijkt vooral om de rookies te draaien. Ollie Bearman en Gabriel Bortoleto zullen als eerste aanschuiven samen met de meest ervaren coureur in het veld, Fernando Alonso. Norris zit bij het tweede clubje dat de media te woord mag staan. Isack Hadjar, die door een crash in de formatieronde niet kon deelnemen aan de Grand Prix van Australië, en Alexander Albon zullen Norris vergezellen. Op de vrijdag komen rivalen CEO Zak Brown en teambaas Christian Horner aan de beurt samen met teambaas Oliver Oakes. Max Verstappen zullen we in de zogeheten tv pen vinden.

Donderdag 20 maart 5:30 uur Nederlandse tijd Fernando Alonso Aston Martin Ollie Bearman Haas Gabriel Bortoleto Kick Sauber

Donderdag 20 maart 6:00 uur Nederlandse tijd Alexander Albon Williams Isack Hadjar Racing Bulls Lando Norris McLaren

Vrijdag 21 maart 6:30 uur Nederlandse tijd Zak Brown McLaren Christian Horner Red Bull Oliver Oakes Alpine

