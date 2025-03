Het Shanghai International Circuit wordt dit weekend het decor voor de eerste sprintrace van het nieuwe Formule 1-seizoen. Bandenleverancier Pirelli de bijzondere trofee onthuld die de winnaar van de sprintkwalificatie mee naar huis mag nemen.

De Grand Prix van China vormt dit seizoen de tweede stop op de Formule 1-kalender. Op zondag 23 maart wordt hier de tweede ronde van het wereldkampioenschap 2025 verreden. Het Shanghai International Circuit vormt echter ook het decor voor het eerste sprintweekend van het nieuwe jaar. Dit betekent dat de coureurs niet alleen op zondag, maar ook op zaterdag de kans krijgen om punten uit het vuur te slepen.

Eerste sprintweekend van 2025

In een sprintweekend wordt er slechts één uurtje op vrijdag getraind, waarna het tijd is voor de sprintkwalificatie. Op zaterdag wordt vervolgens de sprintrace zelf verreden, waarna de kwalificatie voor de hoofdrace volgt. Op zondag is het tijd voor de Grand Prix. De uitslag van de sprintrace, bepaalt dus niet meer de startopstelling voor de hoofdrace. Door beide races een eigen kwalificatie te geven, zijn de sessies los van elkaar komen te staan.

Pirelli heeft onthuld welke trofee de winnaar van de sprintkwalificatie mee naar huis mag nemen: "De trofee is voorzien van een reliëfversie van het speciale logo ter ere van Pirelli’s viering van de aanstaande 500e Grand Prix, die later dit jaar plaatsvindt in Zandvoort", leest het. "Daarnaast wordt de trofee na afloop van alle zes Sprintkwalificatiesessies van dit jaar gepersonaliseerd met een zilveren plaquette, waarop de initialen van de polesitter staan zoals deze op de tijdenlijsten worden weergegeven."