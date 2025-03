De tweede ronde van het Formule 1-seizoen 2025 staat dit weekend op het programma met de Grand Prix van China. Het wordt een bomvol weekend, want niet alleen de normale race wordt afgewerkt, het is namelijk ook het eerste sprintweekend van het seizoen.

Sinds 2021 zijn de verkorte races een feit binnen de Formule 1. Destijds hadden we er drie binnen de sport, namelijk in: Italië, Brazilië en in Groot-Brittannië. Inmiddels is dat opgeschaald naar zes raceweekenden en dat is ook het aantal dat in 2025 wordt verreden. Niet iedereen is een fan van het nieuwe format, maar voor de sport is het een manier om elke dag een belangrijke sessie op het programma te hebben.

Artikel gaat verder onder video

Wanneer zijn er in 2025 sprintweekenden?

China is het eerste raceweekend waar er een sprintrace wordt gehouden dit seizoen. Ook de weekenden in Miami (3 mei), België (26 juli), Austin (18 oktober), Brazilië (8 november) en Qatar (29 november) zullen sprintrace bevatten. De Grand Prix wordt over ongeveer 300 kilometer verreden, maar voor de sprintrace is dat teruggebracht naar 100 kilometer. Het zorgt ervoor dat de races ongeveer dertig minuten duren.

Format en puntentelling

Tijdens een sprintweekend ziet de indeling er ook iets anders uit dan normaal. Zo wordt er slechts één vrije training gereden van zestig minuten. De tweede sessie op vrijdag is dan de kwalificatie voor de sprintrace. De sprintrace zelf, die vindt op zaterdagochtend plaats, want in de middag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace verreden. De Grand Prix zelf, die wordt nog altijd op zondagmiddag gehouden. Ook qua puntentelling zit het allemaal net iets anders in elkaar dan tijdens een normale race. De overwinnaar pakt namelijk acht punten, de nummer twee zeven en zo loopt dat door tot de achtste plek, die slechts één punt verdient.

Gerelateerd