Volgens voormalig Formule 1-coureur Riccardo Patrese heeft de introductie van de nieuwe technische reglementen geleid tot een ongewenste situatie op de baan. De zesvoudig Grand Prix-winnaar stelt dat de auto's dusdanig onvoorspelbaar zijn geworden dat coureurs de controle kwijt zijn, en waarschuwt voor de gevolgen die dit kan hebben voor de toekomst van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen.

De Formule 1 is dit jaar begonnen aan een nieuw tijdperk, waarbij de nadruk zwaar op energiemanagement ligt. Dat heeft tot veel onvrede geleid in de paddock; coureurs klagen over het inhouden op rechte stukken en in snelle bochten om de batterij op te laden. Ook Verstappen, die met Red Bull Racing een moeizame seizoensstart kent en na drie races nog geen podiumplaats heeft behaald, uitte al felle kritiek op de huidige gang van zaken. Patrese, tegenwoordig actief als analist, zag de problemen al vroeg in het jaar ontstaan. Hoewel de plannen voor de nieuwe auto's al lang klaarlagen, bleek de praktijk weerbarstiger. "Oké, de regels zijn drie of vier jaar geleden ontstaan. Maar niemand had verwacht wat we hebben gezien en de manier waarop ze de auto's moeten besturen", vertelt de 72-jarige Italiaan bij BettingLounge. "Er kwamen nieuwe regels aan, maar pas toen ze de auto op de grond zetten en al deze dingen ontdekten, realiseerden ze zich de problemen. De eerste test was een behoorlijke schok voor iedereen", aldus Patrese.

Artikel gaat verder onder video

Passagier in eigen auto

Tijdens de recente Grand Prix van Japan werd pijnlijk duidelijk hoe het rijgedrag is veranderd. Snelle bochten zoals 130R fungeren nu als oplaadstations, waardoor coureurs van het gas moeten. Patrese hekelt deze ontwikkeling. "Wanneer je volgas de zeer snelle bocht aan het einde van het rechte stuk op Suzuka ingaat met 310 kilometer per uur, en de auto zelf zomaar 50 kilometer per uur vertraagt, dan begrijp je dat de coureur niet langer de leiding heeft", legt hij uit. "Hij wordt vervoerd. Hij is de passagier!"

Door zonder Verstappen

De onvrede over de nieuwe generatie auto's heeft de discussie over de toekomst van Verstappen verder aangewakkerd. De Nederlander heeft al aangegeven serieus na te denken over een vertrek uit de koningsklasse na dit seizoen. Hoewel Patrese de regerend wereldkampioen prijst, denkt hij dat de Formule 1 een eventueel afscheid kan opvangen. "De manier van rijden is zo dramatisch veranderd. De sport is op dit moment sterk genoeg om door te gaan zonder Max Verstappen", stelt de voormalig coureur nuchter vast. Voor Patrese is het wel cruciaal dat de coureur weer centraal komt te staan. "Maar voor het algehele welzijn van de sport hoop ik dat ze een oplossing vinden die de auto's voorspelbaarder kan maken", besluit hij.

Gerelateerd