Lando Norris heeft in gesprek met F1TV zijn hart gelucht over de problemen die hij momenteel ervaart met de auto van McLaren. Deze issues kwamen pijnlijk naar voren tijdens de sprintkwalificatie, waar Norris - ondanks zijn goede gevoel vooraf - teleurstelde. Hij maakte fouten in beide SQ3-ronden en dat resulteerde in een teleurstellende eindpositie.

De keuze van McLaren en Mercedes om twee snelle ronden te rijden met een langzame tussenronde om de banden af te laten koelen, pakte niet goed uit. Norris had moeite zijn auto onder controle te houden. In zijn eerste poging kreeg hij te maken met overstuur bij het aanremmen voor de hairpin op het einde van het rechte stuk. In zijn tweede poging ging het wel goed in de eerste twee sectoren, maar miste hij de hairpin, waardoor zijn ronde ongeldig werd verklaard. Het is niet de eerste keer dat Norris worstelt met zijn auto, maar het lijkt nu nog meer zichtbaar te zijn dan voorheen.

Fouten maken door lastig te besturen auto

"Ik maakte een fout. Ik verremde me in de laatste bocht", zo gaf Norris zelf aan. Maar ook de problemen met de auto spelen een grote rol, zo benadrukt hij. "Ik maakte gewoon te veel fouten, omdat de auto te lastig te besturen is", zo zegt Norris. Ook de weersomstandigheden, zoals de harde wind, spelen een rol. "Dit lijkt veel meer op hoe het in Bahrein was. Het waait hier gewoon hard, en als het hard waait, hebben we het veel lastiger."

Norris blijft optimistisch ondanks teleurstellende kwalificatie

Ondanks de teleurstellende kwalificatie, blijft Norris optimistisch. Hij ziet kansen in de Sprint en de Grand Prix. "Dat ligt meer aan mij dan aan de auto. Soms moet ik gewoon iets rustiger aandoen, en niet te hard proberen te pushen. De auto is nog steeds goed en goed afgesteld. Misschien is de auto niet goed genoeg voor pole position, maar ik kan zeker verder naar voren staan", zo klinkt het uit de mond van de coureur. Zijn teamgenoot Oscar Piastri deed het iets beter en start als derde.