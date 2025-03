De FIA heeft Williams naar de stewards geroepen vanwege een mogelijke overtreding van de nieuwe regels omtrent de achtervleugels. De vraag is nu wat voor straf er op de overtreding zal staan, mocht Williams inderdaad een overtreding hebben begaan.

Williams zou na de kwalificatie voor de Sprint niet de beelden van de camera's die de voorkant en achterkant van de achtervleugels monitoren op flexibiliteit hebben aangeleverd bij de FIA. Omdat dit de eerste keer is, is het nog even afwachten wat voor straf - als dit het geval is - er op zou staan. De nieuwe strikte regels waarbij de FIA de flexibiliteit van de achtervleugels test is dit weekend ingegaan nadat het schrok van wat het in Australië had gezien. Het was van tevoren al de vraag of iedereen er probleemloos doorheen zou komen.

Williams in China

Williams sloot de kwalificatie af op P7 en P15 met Alexander Albon en Carlos Sainz, waarbij vooral het resultaat van Sainz teleurstelde omdat hij 0.8 seconden langzamer was dan zijn teamgenoot in SQ2. Nu is het nog maar de vraag of de coureurs in de tijdenlijst blijven staan en niet gediskwalificeerd worden door de fout van Williams, of dat er wellicht een gridstraf volgt voor de twee coureurs. Een boete voor Williams kan ook nog tot de mogelijkheden behoren, maar lijkt licht te zijn voor dit vergrijp. Voor nu is het afwachten.

Williams heeft na de kwalificatie voor de Sprint niet op tijd de beelden die de flexibiliteit van de achtervleugel filmen opgestuurd naar de FIA. Het team moet langs de stewards.#ChineseGP #F1 pic.twitter.com/TRrnSzzPh1 — GPFans NL (@GPFansNL) March 21, 2025

