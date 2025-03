Max Verstappen zal Lewis Hamilton morgen vergezellen vooraan het veld voor de Sprint van de F1 Grand Prix van China. De coureur van Red Bull Racing kwalificeerde zich namelijk als tweede op het Shanghai International Circuit. Verstappen is daar net zo verbaasd over als Hamilton was over zijn eigen pole. De regerend wereldkampioen geeft aan dat de RB21-bolide nog steeds te langzaam is.

McLaren begon het tweede Formule 1-weekend van het seizoen op dominante wijze. Lando Norris was bijna een halve seconde sneller dan wie dan ook in de eerste en enige vrije training. Ook tijdens SQ1 en SQ2 lieten de papajakleurige wagens zich van hun beste kant zien. Norris viel echter tegen in SQ3. Hij verloor een paar tienden met een glijpartij in bocht 13 tijdens zijn eerste run en brak zijn tweede ronde af door nog een fout. Piastri verbeterde wel, maar kwam acht honderdsten tekort op Hamilton. Ook Verstappen ging sneller dan de Australiër, maar wist op zijn beurt niet onder de tijd van Hamilton te komen, die dus zijn eerste pole position heeft gepakt voor Ferrari. Desondanks is de Red Bull-coureur zeer tevreden met dit resultaat.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lawson zakt andermaal door het ijs en komt niet verder dan P20 in sprintkwalificatie

Verstappen hoorde niet op de voorste startrij

"Ik ben heel blij!", antwoordt Verstappen op de vraag of hij gefrustreerd is met de tweede plaats. "Ik denk dat we in de vrije training een flinke achterstand hadden, dus ik ben eerlijk gezegd blij om op de voorste startrij te staan. De ronde was prima. Het is wel altijd een uitdaging om van de medium naar de zachte band te gaan, om dan een perfect rondje te rijden zonder referentiepunten. Het gaat om achttien duizendsten dat we van de pole af zitten, maar we hadden niet eens op de voorste startrij moeten staan. Dus ik ben heel blij om me als tweede te hebben gekwalificeerd."

De Limburger legt verder uit dat Red Bull weinig aan de auto heeft veranderd tussen de vrije training en de sprintkwalificatie. "Niks dramatisch. De balans is zo slecht nog niet, maar we zijn gewoon te langzaam, zou ik zeggen. Maar dit is mooi voor ons, een beetje een boost voor onze motivatie. We moeten perfecte ronden blijven rijden en maximaliseren wat we hebben."

Bekijk de GP van China haarscherp met F1 TV Premium, nu 7 dagen op proef!

Gerelateerd