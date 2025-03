Liam Lawson krijgt dit seizoen de kans om zichzelf te bewijzen bij het team van Red Bull Racing, maar voorlopig lukt het nog allerminst om indruk te maken voor de Nieuw-Zeelander op het lastige stoeltje naast Max Verstappen. Ook in de sprintkwalificatie in China ging het weer catastrofaal mis.

Het tweede stoeltje van Red Bull Racing is door de jaren heen één natuurlijk één van de lastigste stoeltjes op de grid geworden. Verstappen is bij het team natuurlijk al jaren de grote man waar alles op ingezet worden en bovendien heeft de viervoudig wereldkampioen een ontzettend onorthodoxe rijstijl, iets waar andere rijders maar nauwelijks mee om kunnen gaan. Dat hebben we gezien, want na Daniel Ricciardo wist eigenlijk nooit meer een Red Bull-teamgenoot zijn hoofd enigszins boven water te houden naast de Nederlander. Pierre Gasly, Alex Albon en Sergio Pérez moesten allemaal voortijdig het schip verlaten.

P20

Dit jaar is het de beurt aan de jonge Lawson, die verrassenderwijs de voorkeur kreeg boven Yuki Tsunoda om Pérez te vervangen. De stint van Lawson in de Red Bull verloopt vooralsnog echter verre van soepel. Tijdens de kwalificatie in Australië wist hij al niet door Q1 te komen, maar in China heeft hij het nog een tandje erger gemaakt. Lawson wist in de korte SQ1 maar geen goed rondje aan elkaar te knopen en teambaas Christian Horner moest lijdzaam toezien hoe de Red Bull van Lawson niet verder kwam dan P20 (!), de laatste startplek dus voor de sprintrace van zaterdag.

