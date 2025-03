Horner over "gebakken lucht" van Brown: 'Waarom hij dat zegt?'

Christian Horner en Zak Brown zijn geen beste vrienden en dat blijkt wederom nu het Formule 1-seizoen van 2025 pas net onderweg is. Waar Brown vorig jaar al het vuurtje probeerde op te stoken, doet hij dit nu weer door Red Bull-coureurs te linken aan andere teams. Horner noemt het "gebakken lucht" van de McLaren-topman.

Waar er voorheen vooral gal over en weer werd gespuwd tussen Horner en Mercedes-teambaas Toto Wolff, is het recentelijk vooral Brown waar Horner het mee aan de stok heeft. Toen een aantal zaken vorig jaar bij Red Bull niet van een lijen dakje gingen, was de McLaren-baas er als de kippen bij om het vuurtje op te stoken. Deze aanpak lijkt hij voor 2025 niet te gaan veranderen. Zo stelde Brown onlangs dat Red Bull nogal 'vreemde rijderskeuzes maakt' en voorspelde hij dat Max Verstappen na dit seizoen vertrekt richting Mercedes. Ook zou hij afgelopen week hebben gebeld met één van de coureurs uit de Red Bull-stal, al is niet bekend om welke rijder het gaat. Brown lijkt Red Bull te willen destabiliseren, maar Horner trekt zich daar weinig van aan.

Horner doet uitspraken Brown af als "gebakken lucht"

In gesprek met Viaplay krijgt Horner de vraag of hij enig idee heeft waarom Brown dit soort uitspraken doet. "Ik weet het niet", zegt Horner, die de opmerkingen dan ook met een korreltje zout neemt. "Het is gebakken lucht, eerlijk gezegd", zo vervolgt de teambaas zijn reactie. "We besteden er niet veel aandacht aan. Je concentreert je, je gaat gewoon door met je werk. In deze business kan je het beste praten op de baan." En dat praten op de baan heeft Red Bull in ieder geval in de persoon van Verstappen gedaan tijdens de kwalificatie voor de Sprint in China. Verstappen kwalificeerde zich knap als tweede en staat daarmee voor de beide auto's van McLaren.

Verstappen moet proberen McLaren's achter zich te houden

Oscar Piastri kwalificeerde zich voor de Sprint als derde, terwijl Lando Norris niet verder kwam dan de zesde tijd. Lewis Hamilton start de sprintrace in Shanghai morgen vanaf pole position. Hij en Verstappen zullen echter alles uit de kast moeten trekken om McLaren achter zich te houden, want de renstal uit Woking lijkt - ondanks de ietwat tegenvallende kwalificatie - wel over de snelste auto te beschikken.

