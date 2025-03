Het team van Red Bull Racing heeft dit jaar Liam Lawson als tweede coureur in de Red Bull geposteerd, terwijl toch menig supporter er vanuit ging dat Yuki Tsunoda die rol zou gaan vervullen. Zak Brown vindt er het zijne van en geeft zijn duidelijke mening over de keuzes van de concurrent.

Bij het team van Red Bull Racing krijgt Verstappen dit seizoen gezelschap krijgt van de jonge Lawson. Het was een welkome transfer voor het Oostenrijkse team, daar het afgelopen seizoen schrapen geblazen was met Sergio Pérez. Uiteindelijk viste men, ondanks het coureurskampioenschap van Verstappen, achter het net in de strijd bij de constructeurs. De Mexicaan liet continue grote aantallen punten liggen, waardoor Verstappen er voorin het veld vaak alleen voor stond. Na afloop van het jaar besloot de leiding om in te grijpen en Lawson door te schuiven naar het "eerste team".

Lange vinger Tsunoda

Gedurende vorig seizoen was het lange tijd speculeren wat er zou gebeuren bij de Oostenrijkse formatie. Dat Pérez eruit gegooid zou worden, leek wel duidelijk. Toch leek met name Tsunoda de gedoodverfde kandidaat om het stoeltje van de Mexicaan in te nemen. Het werd uiteindelijk toch Lawson, een beslissing die voor grote vraagtekens zorgde in de paddock. Tsunoda sloeg in Australië in ieder geval hard terug, want hij zette een briljante kwalificatie neer en posteerde zijn Racing Bulls-bolide op een knappe P5. Dit terwijl Lawson niet verder kwam dan P18.

Hele rare keuzes

Ook bij Brown was dat het geval: "Yuki heeft het geweldig gedaan. Hij is waarschijnlijk de gast die in de Red Bull had moeten zitten als je ziet hoe hij gepresteerd heeft", zo laat de Amerikaan optekenen bij Sky Sports. "Maar ze maken van tijd tot tijd hele vreemde rijderskeuzes", zo sneert hij vervolgens nog richting het team dat hij dit jaar hoopt te verslaan.

