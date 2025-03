Hoewel Oscar Piastri kortstondig kon genieten van de voorlopige pole position voor zijn thuisrace in Melbourne, was het teamgenoot Lando Norris die uiteindelijk de snelste tijd wist te rijden. De McLaren-coureur heeft daarmee zijn tiende pole position van zijn carrière behaald, maar heeft daarmee wel het thuispubliek enigszins teleurgesteld, wat hij liever niet doet.

Norris krijgt zondag de kans om zijn winstratio wat bij te werken. Zo heeft de Engelsman al tien pole positions achter zijn naam staan, maar heeft hij slechts vier overwinningen behaald. De opgave wordt zondag overigens niet gemakkelijk. Alle signalen wijzen op een ware regenrace en met Max Verstappen op P3 lijkt een overwinning niet zo zeker. Daarnaast wil Piastri vanaf P2 ook wat laten zien aan het thuispubliek, dus lijken alle ingrediënten aanwezig voor een spektakel op het Albert Park Street Circuit.

Artikel gaat verder onder video

Norris wil niemand teleurstellen

Aan Norris wordt gevraagd of het hem nog wat doet dat het thuispubliek met een lichte teleurstelling huiswaarts keert: "Ik ben eigenlijk best verdrietig. Ja, ik zou zeggen dat het bittersweet is, omdat ik het type persoon ben die niemand wil teleurstellen. Maar het is mijn werk, en daar word ik voor betaald. Het staat in mijn contract en ik moet naar buiten gaan en zo snel mogelijk rijden. Het is moeilijk, omdat elk land zijn coureurs steunt." Toch ziet hij bredere steun voor Verstappen: "Het is hetzelfde voor Max in Zandvoort en Spa, Oostenrijk – al die races. En voor mij is het hetzelfde in Silverstone."

Norris claimt België en een stukje Nederland

Verstappen rijdt weliswaar met een Nederlandse superlicentie, maar blijft een geboren en getogen Belg. Norris heeft een Belgische moeder en hoewel het Oranjelegioen naar Spa-Francorchamps afreist voor de viervoudig kampioen, legt Norris ook zijn claim erop. "En België eigenlijk, die claim ik! En daarom ook een beetje Nederland."

'Waardeer de steun die ik krijg'

Op een iets serieuzere noot is Norris vooral blij met de pole position en verwacht hij écht nog wel wat steun vanuit de fans. "Ik ben blij dat ik mijn werk heb gedaan. Maar ik wil wel veilig uit Australië komen! De fans zijn altijd erg ondersteunend geweest voor mij. Ik heb nu al een tijdje een Australische teamgenoot, dus ik ben eraan gewend. Ze juichen mij ook wel toe. Ik weet dat ze Oscar veel meer aanmoedigen, maar dat wordt verwacht en ik waardeer de steun die ik krijg."