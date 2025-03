Max Verstappen heeft een contract bij Red Bull Racing voor tot en met 2028, maar in aanloop naar de F1 Grand Prix van Australië deden geruchten de ronde dat hij gepraat zou hebben met McLaren en diens CEO Zak Brown. De regerend wereldkampioen bevestigt dat er wel een gesprek was tussen het papajateam en zijn management, maar dat het snel klaar was.

Verstappen hoopt in 2025 zijn vijfde wereldtitel op rij te pakken met Red Bull. Hij zal dat voor het eerst proberen met een auto die niet door Adrian Newey is ontworpen. Ondanks dat hij vorig jaar kampioen werd, speelden balansproblemen van de RB20 een grote rol. Het management van Verstappen zou daarom naar verluidt hebben gekeken met Toto Wolff naar een mogelijke overstap naar Mercedes en tijdens de winterstop kwam een verhaal naar boven dat Aston Martin een aanbod zou hebben gedaan voor de diensten van de Limburger. Op de vrijdag in Melbourne doken plotseling geruchten op over gesprekken met McLaren.

Telefoontje van Zak

"Ik ben niet zoveel bezig met speculeren", begon Verstappen tegenover Viaplay. "Daar hou ik sowieso niet zo van, dus daar moet je gewoon niet aan meedoen. Ik ga nu mijn elfde seizoen in, dus daar ga ik niet mijn energie aan verspillen, aan dat soort dingen. Ik denk dat er veel dingen worden geschreven, maar ikzelf... nee. Ik heb niet zoveel zin om daar mee bezig te zijn. Ik zit goed op mijn plek hier [bij Red Bull], al willen we natuurlijk wat sneller gaan, maar dat wilt iedereen denk ik. Ik doe gewoon mijn best en daarnaast ben ik met andere dingen druk bezig, dus daar kan ik altijd mijn passie in kwijt. Daarna ga ik lekker naar huis en dan ben ik fijn thuis met familie en vrienden, dingen doen... Ja."

Vervolgens ging Verstappen alsnog in op de geruchten over McLaren en dat hij een telefoontje zou hebben gehad van Zak Brown. "Hij had in ieder geval niet mij gebeld." Hij bevestigde dat er wel naar zijn management was gebeld. "Ja, maar dat was wel redelijk snel klaar. Toen hij wist hoeveel hij moest betalen, was het meteen klaar." Op de vraag hoeveel het precies was, antwoordde hij lachend: "Veel!"

