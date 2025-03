Cadillac werd begin maart eindelijk bevestigd als elfde team op de F1-grid vanaf 2026. Dat betekent dat er twee extra stoeltjes bij komen in de Formule 1. Graeme Lowdon, de teambaas van Cadillac, heeft er voor het eerst over kunnen babbelen met de media en noemt al twee kandidaten die overwogen worden.

Het proces om een elfde team te zoeken voor de koningsklasse van de autosport werd begin februari 2023 geopend door de FIA. Michael Andretti meldde zich met zijn eigen Andretti Global-team aan, maar dat liep stuk, ondanks dat hij de handen ineen wist te slaan met de Amerikaanse autogigant General Motors om Cadillac naar de Formule 1 te halen als motorleverancier - dit zal waarschijnlijk in 2028 of 2029 gebeuren. Andretti werkte alsnog stug door aan de bouw van een gloednieuwe fabriek en natuurlijk ook de bouw van een F1-bolide, maar uiteindelijk gaf hij zijn renstal op aan de TWG Group en plotseling was Formula One Management wél enthousiast over het nieuwe team. Afgelopen 7 maart kwam het hoge woord eruit: Cadillac mag officieel meedoen vanaf volgend jaar. Graeme Lowdon, die we voorheen bij Manor zagen, werd aangewezen als teambaas.

Coureurs selecteren op basis van resultaten

"We zullen zeker weten coureurs selecteren op basis van resultaten", begon Lowdon tegenover verschillende media. "De Formule 1 is geen speeltuin. Het is de koningsklasse van de autosport, dus we gaan coureurs zeker weten op basis van resultaten selecteren. Gelukkig zijn er voor ons nog een boel goede coureurs beschikbaar, maar helaas hebben we nog niet echt op de rijdersmarkt mee kunnen doen, totdat onze inschrijving bevestigd was. Het is dus nog een beetje vroeg om er in detail op in te gaan, omdat we nu pas betekenisvolle gesprekken aan kunnen gaan. Maar uiteraard willen we coureurs hebben die aan ons project kunnen bijdragen." Kan een Amerikaan een stoeltje krijgen, of dat nou in 2026 al is of later? "Persoonlijk zie ik geen reden waarom een Amerikaanse coureur niet geselecteerd kan worden op basis van resultaten. Het is duidelijk iets wat de fans willen zien en ik zie geen reden waarom het niet kan gebeuren. Omdat iemand Amerikaans is, betekent niet dat ze geen goede Formule 1-coureur kunnen zijn."

Probleem voor Herta

Lowdon bespreekt vervolgens allerlei verschillende kandidaten. Logan Sargeant reed anderhalf seizoen voor Williams, voordat hij ontslagen werd en de handen ineen sloeg met Hyundai voor het toekomstige FIA World Endurance-programma. Maar daar is hij plotseling mee opgehouden. "Logan, van wat ik begrijp, is niet meer in de autosport betrokken en dus hebben we met hem geen gesprekken gevoerd", aldus Lowdon.

Een andere Amerikaan heeft weer een ander probleem. "Hij heeft niet het vereiste aantal superlicentiepunten en als dat voor hem zo blijft, dan is dat duidelijk iets wat hem gaat ophouden", zei de teambaas over IndyCar-ster Colton Herta. Desondanks noemt hij hem een "ongelooflijk getalenteerde coureur" die overwogen gaat worden.

Dan is er nog Zhou Guanyu, die zijn zitje bij Kick Sauber is kwijtgeraakt en nu de reservecoureur van Ferrari is. Toevallig is Lowdon de manager van Zhou. "Hij heeft het uitzonderlijk goed gedaan onder moeilijke omstandigheden de afgelopen jaren. Wat het voor mij makkelijk maakt, is dat hij niet zijn achtergrond van zijn vaardigheden hoeft uit te leggen, omdat ik op de voorste rij zat om dat te kunnen zien", legde hij uit over de Chinese coureur. Lowdon benadrukte echter dat Zhou geen voorrang of iets dergelijks zal krijgen en dat er ook relaties met andere coureurs zijn opgebouwd.

Ervaren coureurs die nog opzoek zijn naar een zitje, zoals Valtteri Bottas, Sergio Pérez en Mick Schumacher, werden niet genoemd door de Cadillac-topman. Bottas is weggestuurd door Kick Sauber en vinden we nu terug als reservecoureur bij Mercedes, terwijl Pérez werd ontslagen door Red Bull Racing. Liam Lawson is de opvolger van de Mexicaan en dus de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen.

