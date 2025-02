Cadillac zal haar intrede maken in de Formule 1 in 2026, maar niet iedereen van de huidige teams is daar blij mee. Na een aantal stevige woorden van Toto Wolff uit Christian Horner zich nu ook kritisch. De teambaas van Red Bull Racing maakt duidelijk dat hij niet gaat opdraaien voor het geld dat het hem kan kosten.

Michael Andretti kreeg in oktober 2023 toestemming van de FIA om mee te doen aan de koningsklasse van de autosport, maar Liberty Media besloot de inschrijving tegen te houden. Andretti Global bleef ondanks de onzekerheid stug doorwerken aan de auto in hun nieuwe fabriek in Enstone door ervaren technici en engineers aan te nemen, en ze sloten een samenwerkingsdeal met General Motors. Michael Andretti gaf vervolgens de meerderheid van zijn aandelen uit handen aan Dan Towriss en Mark Walter, die als CEO's van investeringsbedrijven samen honderden miljarden dollars waard zijn. Met Andretti uit beeld waren de F1-eigenaren plotseling enthousiast over GM-merk Cadillac als elfde team en dus werd de Amerikaanse renstal een dag na de Grand Prix van Las Vegas van afgelopen november alsnog officieel toegelaten.

Stukje van de taart

Door de toelating van Cadillac zal het prijzengeld vanaf volgend jaar niet door tien maar door elf gedeeld moeten worden. Ter compensatie moet een nieuw team daarom honderden miljoenen euro's betalen aan de organisatie, maar Mercedes-teambaas Wolff vindt dat nog niet genoeg. Horner lijkt zich bij de Oostenrijker aan te sluiten.

"Niemand heeft het er met ons over, maar natuurlijk zou het positief zijn als er een Amerikaans team bij komt. We hebben Haas al, maar om een grote OEM [autofabrikant] te hebben... Ford tegen GM zou best sexy zijn", zei Horner bij Sky Sports. Hij wil echter niet dat het zijn team en de andere teams door Cadillac geld gaan verliezen. "Uiteindelijk draait het om hoe het gefinancierd gaat worden, hoe het betaald gaat worden. Zolang het logistiek gezien mogelijk is, hebben we er absoluut geen probleem mee om GM hier te zien. Maar wij gaan er niet voor betalen. We verwelkomen hen met open armen, maar je wilt niet dat het prijzengeld verwatert. De vraag is dus uit wiens stukje van de taart gaat dit komen?"

