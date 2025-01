Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is het bedrag dat Cadillac heeft moeten neerleggen om mee te doen aan de Formule 1 aan de lage kant. De Oostenrijker vindt dat de andere teams hierdoor geld verliezen en hetgeen dat de Amerikaanse partij inlegt, is in zijn ogen niet genoeg om dat te compenseren.

De Formule 1 was zo'n tien jaar geleden geen winstgevende sport. Dat is inmiddels wel zo en diverse partijen hebben zich de afgelopen jaren bij de FIA gemeld om mee te doen. Daarvan is er slechts ééntje door de ballotagecommissie gekomen, namelijk Cadillac. Eerder moesten teams zo'n 200 miljoen dollar betalen om überhaupt mee te doen, maar voor Cadillac was dat bedrag 450 miljoen dollar. Ook bedoeld om hetgeen dat de andere teams verliezen, te compenseren.

Artikel gaat verder onder video

Bedrag is volgens Wolff te laag

In gesprek met Auto Motor und Sport legt Wolff echter uit dat dit bedrag toch niet afdoende is om de andere renstallen te compenseren. "Als je er in eerste instantie naar kijkt, verliezen we. We weten niet wat Cadillac in de Formule 1 gaat investeren. De compensatievergoeding, die momenteel is vastgesteld op 450 miljoen dollar, is te laag. Het compenseert niet het directe verlies aan inkomsten", zo legt de teambaas van Mercedes uit.

Tijd zal uitwijzen of de waarde van F1 toeneemt

Wel wacht Wolff nog af, want Cadillac zou de waarde van de sport, in de toekomst, kunnen verhogen. "Alleen de tijd zal uitwijzen hoeveel waarde de sport haalt uit een elfde deelnemer. Als de waarde van de sport toeneemt, profiteert iedereen. Maar we weten het gewoon nog niet. Niemand heeft met mij gesproken over Cadillacs exacte plannen", aldus de teambaas van Mercedes.

Gerelateerd