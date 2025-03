Verstappen hekelt Drive to Survive, Ecclestone ziet Verstappen als grootste titelkandidaat | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is het laatste weekend voor het nieuwe Formule 1-seizoen van start gaat en dus nam Max Verstappen de gelegenheid om een uitgebreide livestream uit te zenden op zaterdagavond. Het leverde - zoals altijd - een aantal kostelijke momenten op, waarbij bijvoorbeeld Penelope weer eens inbrak in de stream. Ook Verstappen zelf had wat moois te zeggen over Drive to Survive. Dezelfde Verstappen wordt bovendien door Bernie Ecclestone gezien als topfavoriet voor de wereldtitel van 2025.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen lacht om Drive to Survive-aflevering: "Blijkbaar was ik erg boos"

Max Verstappen is over het algemeen niet de grootste fan van Drive to Survive en de viervoudig wereldkampioen is met name niet te spreken over de manier hoe hij vaak in de serie wordt neergezet door de programmamakers. De Nederlander drijft nu maar weer eens de spot met een aflevering in het nieuwe seizoen. Meer lezen over Max Verstappen zijn uitspraken? Klik hier.

Ecclestone behandelt kansen in 2025: "Ik denk dat Max alsnog zal winnen"

Max Verstappen staat aan de vooravond aan wat een lastig seizoen belooft te worden, zeker als we zijn eigen woorden moeten geloven. Bernie Ecclestone vraagt het zich echter af en denkt dat de Nederlander alsnog boven zal komen drijven als het materiaal het enigszins toelaat. "Ik vind het fantastisch dat het zo open is. Dat is goed. Toch denk ik dat Max alsnog zal winnen. Er is geen reden waarom hij dat niet zou kunnen", zegt de voormalig Formule 1-baas onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Bernie Ecclestone? Klik hier.

Penelope breekt weer eens in bij livestream Verstappen en steelt headset

Max Verstappen en Penelope hebben inmiddels een hele goede en mooie band opgebouwd, al is het soms lastig voor de laatstgenoemde als de aandacht even niet naar haar gaat. Op zaterdagavond brak ze weer eens in tijdens de livestream van Verstappen en stal ze zijn koptelefoon. Ze vraagt onder meer aan één van Verstappen zijn gamegenoten om een handstand te doen. Het grappige moment van Penelope en Max Verstappen bekijken? Klik hier.

Croft behandelt toekomst Verstappen: "Waarom zou hij dan niet vertrekken?"

Max Verstappen rijdt dit jaar voor het team van Red Bull Racing, maar op de achtergrond blijft de speculatie over zijn toekomst voor 2026 groot. David Croft behandelt de kansen rondom de Nederlander en stelt dat het geen gekke gedachte is dat hij vertrekt na 2025. "Wil hij het team verlaten? Ik weet het niet zeker. Kan hij verleid worden om te vertrekken? Waarschijnlijk wel", zo zegt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van David Croft? Klik hier.

De nieuwe Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo van Verstappen zijn nieuwe team in actie

Eerder deze week werd bekend dat Max Verstappen met Verstappen.com een eigen team gelanceerd heeft in de GT World Challenge Endurance, waar men mee gaat doen met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Nu zijn er de eerste rijdende beelden van die bolide naar buiten gekomen vanaf Monza. De beelden van de Aston Martin van Verstappen.com zien? Klik hier.

Gerelateerd