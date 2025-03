Max Verstappen is over het algemeen niet de grootste fan van Drive to Survive en de viervoudig wereldkampioen is met name niet te spreken over de manier hoe hij vaak in de serie wordt neergezet door de programmamakers. De Nederlander drijft nu maar weer eens de spot met een aflevering in het nieuwe seizoen.

Drive to Survive heeft de afgelopen jaren veel nieuwe fans richting de koningsklasse gebracht en coureurs en teambazen worden in de reeks op een andere manier bekeken dan hoe we ze normaal gesproken in beeld krijgen tijdens reguliere Formule 1-uitzendingen. Kijkers van de serie krijgen via interviews en unieke beelden achter de schermen een aanvullend en ander beeld van de teams en coureurs in de Formule 1. Inmiddels is het alweer tijd voor seizoen 7, de nieuwste in de populaire serie die recent op Netflix is verschenen.

Lachen om Netflix

Inmiddels heeft Verstappen ook een iets grotere rol, daar we weten dat hij totaal geen fan is van alles wat de volgens hem opgeblazen serie laat zien aan de fans. Ook dit keer moet Verstappen lachen om wat men in beeld heeft gebracht. Het gaat om aflevering twee, waarin Lando Norris zijn eerste overwinning in de koningsklasse pakt tijdens de Grand Prix van Miami. De programmamakers zetten Verstappen op dat moment neer als een soort van slechte verliezer, iets waar de Nederlander behoorlijk om moet lachen: "Blijkbaar was ik ontzettend boos na Miami, maar ik had daar letterlijk de beste tijd van mijn leven. Dus ik heb geen idee waarom ik van streek was", zo lacht hij om de serie.

max: “apparently i was very upset after miami. i literally had the best night of my life.”



max about the DTS editing 😭 pic.twitter.com/AgSiHPT5uu — nini (@SCUDERIAFEMBOY) March 8, 2025

