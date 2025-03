Max Verstappen en Penelope hebben inmiddels een hele goede en mooie band opgebouwd, al is het soms lastig voor de laatstgenoemde als de aandacht even niet naar haar gaat. Op zaterdagavond brak ze weer eens in tijdens de livestream van Verstappen en stal ze zijn koptelefoon.

Verstappen en Kelly Piquet zijn sinds 2020 gelukkig samen en de Braziliaanse schone is met enige regelmaat bij Grands Prix te zien als trouwste supporter van de Nederlander. Daarnaast krijgen we ook op social media met enige regelmaat een inkijkje in het leven van Verstappen en Piquet, die samen met dochter Penelope regelmatig leuke dingen doen. Verstappen lijkt het sowieso wel goed te kunnen vinden met het dochtertje van Daniil Kvyat, de coureur die plaats voor de Nederlander moest maken bij Red Bull Racing in 2016. Penelope, die in 2025 een halfzusje of -broertje erbij zal gaan krijgen, krijgt nu zelf nog alle aandacht van Max en Kelly.

Penelope breekt in

En die aandacht wil ze, zoals de meeste kinderen, op elk moment van de dag krijgen. Ook als Verstappen bezig is met één van zijn hobby's: gamen samen met de mannen van Team Redline. Met enige regelmaat zien we hoe Penelope inbreekt tijdens de streams en ook op zaterdag was het weer raak, toen Verstappen met vrienden op de bank aan het streamen was. De kleine Penelope breekt in, treitert Verstappen een beetje en pakt zijn headset af en begint daar dan in te praten. Ze vraagt onder meer aan één van Verstappen zijn gamegenoten om een handstand te doen. Een geinig moment.

