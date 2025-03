Eerder deze week werd bekend dat Max Verstappen met Verstappen.com een eigen team gelanceerd heeft in de GT World Challenge Endurance, waar men mee gaat doen met een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo. Nu zijn er de eerste rijdende beelden van die bolide naar buiten gekomen vanaf Monza.

Verstappen maakte deze week zijn nieuwe team in de raceklasse wereldkundig. Het grote doel daarvan is om simracers over te hemelen naar de echte racewereld. Thierry Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Jos en Max Verstappen, en was al een aantal jaar actief in de echte racerij. Hij is één van de twee coureurs voor het team. De andere gelukkige is Chris Lulham, simulatorcoureur bij Team Redline. vooral in de simulator voor Team Redline uitkwam. Ook Harry King, de 24-jarige Brit die overwinningen en kampioenschappen in verschillende Porsche Carrera Cup-klasses op zijn naam heeft geschreven, voegt zich bij het team.

Uitspraken Verstappen

Verstappen liet zich eerder al horen over het nieuwe team: "Het is altijd mijn droom geweest om jonge coureurs te ondersteunen en al een tijdje probeer ik de mogelijkheid te creëren om een simcoureur de stap te laten maken naar echte races. Met Chris Lulham, die nu promoveert van Team Redline simracing naar onze GT3 Sprint en Endurance Racing, en teamgenoot wordt van Thierry Vermeulen, die al een paar jaar voor Verstappen.com Racing rijdt, gaan we die nieuwe uitdaging aan. Het doel is om competitief te zijn en mee te strijden in de top van het veld. Het is geweldig dat we het nu mogelijk maken voor een simracer om het op te nemen tegen gevestigde coureurs. We hebben een spannend jaar voor de boeg!"

Verstappen's Aston Martin

Natuurlijk is het mooi dat Verstappen - die op de achtergrond ook veelvuldig met Aston Martin in verband gebracht wordt - nu zijn team van een Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo heeft voorzien. De afgelopen week was de Nederlander met zijn coureurs op het circuit van Monza om daar te testen en daar zijn nu dan ook de eerste beelden van op het internet verschenen.

