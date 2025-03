Max Verstappen staat aan de vooravond aan wat een lastig seizoen belooft te worden, zeker als we zijn eigen woorden moeten geloven. Bernie Ecclestone vraagt het zich echter af en denkt dat de Nederlander alsnog boven zal komen drijven als het materiaal het enigszins toelaat.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen bezorgd

De lijn der verwachting is dat McLaren en ook Ferrari deze opmars door weten te zetten in het nieuwe seizoen, waardoor het dus zomaar een ontzettend zwaar jaar voor Verstappen en zijn team kan gaan worden. Ook na de wintertests in Bahrein is het optimisme niet per se gestegen, zo liet Verstappen recent optekenen tijdens de Viaplay-persdag: "Voor ons ging niet alles soepel, maar aan de andere kant heb ik nog wel wat ideeën over hoe we de auto kunnen verbeteren. Ik denk niet dat we in Melbourne al meedoen voor de overwinning. Hopelijk kunnen we wel binnen een paar wedstrijden wat verbeteringen doorvoeren."

Ecclestone denkt aan Verstappen

Ecclestone, voormalig eigenaar van de Formule 1, denkt er het zijne van. De 94-jarige Brit is over het algemeen duidelijk fan van Verstappen en denkt ook dat de Nederlander, ondanks de vraagtekens richting het nieuwe seizoen, boven kan komen drijven: "Ik vind het fantastisch dat het zo open is. Dat is goed. Toch denk ik dat Max alsnog zal winnen. Er is geen reden waarom hij dat niet zou kunnen. Als hij het materiaal heeft, is er simpelweg geen discussie over hem", zo laat hij bij Reuters optekenen. "Dan is het een gegeven. Als de auto het aankan, klaart hij de klus", zo besluit de steenrijke zakenman.

Gerelateerd