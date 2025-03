Volgens Formule 1-journalist Erik van Haren heeft Lewis Hamilton afgelopen week geen goed figuur geslagen voor de verzamelde fotografen in Bahrein. De zevenvoudig kampioen is zich bewust van de enorme hype die om hem heen hangt en wilde vooral niet op de foto in zijn Ferrari-kleding. Volgens Van Haren had de Brit echter wel zelf videomensen ingehuurd, voor wie hij dan wél met alle plezier poseerde.

Na elf jaar voor Mercedes te hebben gereden, sluit Hamilton dit seizoen aan bij Ferrari. Dat nieuws werd breed uitgemeten in diverse media, en afgelopen week kon de Engelsman voor het eerst zijn nieuwe wagen uitproberen in Bahrein. De Scuderia lijkt de zaakjes goed voor elkaar te hebben, al blijft het lastig om de testdagen als graadmeter te gebruiken.

'Hamilton schermt zich helemaal af'

In de Formule 1-podcast van De Telegraaf blikt Van Haren terug op de testdagen en wat hem opviel aan Hamilton bij zijn nieuwe team. "Het grappige van Hamilton is natuurlijk wel dat je een aantal dingen ziet. Hij kwam woensdag het circuit op en dan wil hij zich helemaal niet laten fotograferen door fotografen en hij schermt zich helemaal af, terwijl dat helemaal niet de Hamilton is die we de laatste jaren gewend zijn, toen hij in een opvallende outfit op het circuit kwam, maar nu in zijn Ferrari-outfit, dat is al een groot verschil", opent Van Haren.

'Veel fotografen waren een beetje pissig'

Daarnaast wilden de fotografen graag de eerste dagen van de zevenvoudig kampioen bij Ferrari vastleggen, maar Hamilton had hele andere plannen. "En hij heeft zijn eigen videomensen en zijn eigen fotografen en daar wil hij meer mee werken. Ik weet niet of hij dat in het seizoen gaat doen, maar veel fotografen waren een beetje pissig daarover. Je merkt dat het vooral daarover [Hamilton bij Ferrari red.] gaat. Het is jaren geleden dat er zoveel Engelse journalisten aanwezig waren", aldus Van Haren.

