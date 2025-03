Hoewel Ferrari volgens analisten als het tweede team wordt gerekend na McLaren, verwacht Lewis Hamilton dat Max Verstappen ook nog altijd een rol zal spelen in de titelstrijd. De zevenvoudig kampioen heeft zijn eerste dagen met de SF-25 gereden en bespreekt de pikorde binnen de koningsklasse bij PlanetF1.

Voor Hamilton is er in 2025 een nieuw avontuur begonnen. De inmiddels veertigjarige Brit is namelijk in dienst van Ferrari. Bij de Scuderia wordt Hamilton herenigd met de teambaas die hij ook al kent uit zijn Formule 2-dagen: Frédéric Vasseur. De Scuderia heeft de wagen van 2025 compleet omgegooid vergeleken met de SF-24. Zo is de voorwielophanging aangepast en is de zitpositie wat naar achteren versteld.

Niet oordelen op basis van een eerste indruk

Tijdens de testdagen kwam Ferrari goed voor de dag, al blijft het giswerk, want niemand weet precies wat de exacte brandstofniveaus waren. "Ik denk dat ik de afgelopen vier jaar heb geleerd dat je niet te veel kunt oordelen op basis van de eerste indruk. Ik denk absoluut dat het in de jaren daarvoor, met name in de vorige generatie auto's, veel gemakkelijker was om al heel vroeg te weten waar je aan toe was, met dat gevoel. Ik zou zeggen dat dit het meest positieve gevoel is dat ik in lange tijd heb gehad. Dat is alles wat ik er nu echt over kan zeggen", legt Hamilton uit.

Pikorde

Daarnaast werpt hij een blik op de concurrenten. "Het is vandaag natuurlijk een stuk warmer, maar ja, de McLaren heeft gisteren [donderdag, red.] geweldig gepresteerd. En ik denk dat Max het vandaag ook behoorlijk goed heeft gedaan, ondanks de temperaturen. Het is lastig om te weten welke brandstofladingen iedereen gebruikt, omdat we allemaal onze eigen programma's volgen. Je moet alles dus met een korreltje zout nemen. Maar ja, ik bedoel, ze [McLaren red.] wonnen vorig jaar het constructeurskampioenschap. We verwachten dat ze een van de snelsten zijn, zo niet de snelste, net als Red Bull, die al vele, vele jaren domineren", aldus Hamilton.

