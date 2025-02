Lewis Hamilton onthult dat er toch wel een reactie vanuit Mercedes was op zijn aangekondigde vertrek bij de Zilverpijlen begin 2024. De zevenvoudig wereldkampioen ging elk seizoen paintballen met de crew van de Duitse renstal, maar werd in 2024 toch iets harder aangepakt dan normaal.

Hamilton kondigde afgelopen jaar, nog voordat het seizoen van start ging, aan dat hij in 2025 bij Ferrari aan de slag gaat. De Brit heeft het team waar hij in 2013 begon en zes kampioenschappen wist te winnen, inmiddels verruild voor de Scuderia. In zijn plaats komt jongeling Kimi Antonelli, die samen met George Russell de kleuren van het Duitse team gaat verdedigen.

'Was zo pijnlijk'

Hamilton legt bij Time Magazine uit dat Mercedes nog een spreekwoordelijk appeltje met hem te schillen had. "Ze hebben me flink in de maling genomen", opent de Brit over het paintballen van vorig jaar. "Het was zo pijnlijk", blikt hij terug op het tafereel. Wel benadrukt Hamilton dat het er allemaal bij hoort en dat hij er zeker geen nare gevoelens aan heeft overgehouden. "Er is geen kwaad bloed. Absoluut niet. We hebben zoveel kampioenschappen gewonnen." Ook vindt Hamilton dat de toekomst van Mercedes er goed uitziet: "Ze hebben alle ingrediënten in huis om wereldkampioenschappen te winnen, en ze zullen er ook meer pakken."

Another session for Lewis complete ✅



We’ll have Charles back behind the wheel in the afternoon session 👊 pic.twitter.com/IWdYiDUkSy — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) February 27, 2025

