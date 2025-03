Het Ferrari Formule 1-team heeft een rechtszaak gewonnen tegen Aston Martin. Er is besloten dat Enrico Cardile, die de nieuwe technisch directeur moet worden van de Britse formatie, zijn volledige verlof moet uitzitten. Tevens is onthuld dat de Toscaan zijn gardening leave had overschreden.

Aston Martin zit middenin een transitieperiode en bereid zich voor op een, hopelijk, betere en competitievere toekomst vanaf het F1-seizoen van 2026. En dat is hard nodig ook voor de formatie met het British Racing Green. Fernando Alonso leek begin 2023 de enige die de dominante Max Verstappen het vuur aan de schenen kon leggen, maar sindsdien is Aston Martin teruggezakt in de rangorde. De wintertest op het Bahrain International Circuit viel ook tegen voor Alonso en ploegmaatje Lance Stroll, die vanwege ziekte een deel van de laatste dag miste. Ze legden niet de gewenste kilometers af en qua rondetijden zitten ze er ook niet goed bij.

Cardile nog niet naast Newey

Dat moet vanaf 2026, wanneer nieuwe technische reglementen hun intrede doen, anders worden. Adrian Newey heeft de overstap gemaakt van Red Bull Racing naar Aston Martin en is sinds afgelopen maandag 3 maart officieel aan de slag gegaan. Hij is een van de meest succesvolle ontwerpers uit de geschiedenis van de Formule 1 en hij blijft samenwerken met motorleverancier Honda, die eveneens de energiedrankfabrikant verlaten. Aston Martin hoopte Cardile meteen naast Newey in te kunnen zetten, maar een rechtbank heeft besloten dat de engineer zijn volledige verlof moet uitzitten. Cardile was tot juli 2024 technisch directeur van de chassisafdeling van Ferrari en zal de nieuwe technisch directeur van Aston Martin worden.

Statement van Ferrari na oordeel rechtbank

Eerder kon GPFans al dankzij de Italiaanse media melden dat Cardile nog niet aan de slag mocht bij Aston Martin en dat teameigenaar Lawrence Stroll woest was, maar nu is het op juridische wijze officieel gemaakt.

Een statement van Ferrari luidt: "Met betrekking tot het recente nieuws over de timing van de komst van Enrico Cardile bij Aston Martin, verduidelijkt Ferrari dat de rechtbank van Modena een paar weken geleden, de verzoeken van het bedrijf erkennend, Enrico Cardile heeft bevolen om onmiddellijk elke vorm van samenwerking met Aston Martin Aramco F1 Team te staken tot aankomende 18 juli. In deze spoedprocedure oordeelde de rechtbank van Modena dat onze voormalige werknemer het non-concurrentiebeding met Ferrari al schond." De Scuderia onthult dus dat Cardile al met Aston Martin zou hebben gewerkt. "Het doel van deze overeenkomst was juist om te voorkomen dat andere Formule 1-teams een ongerechtvaardigd concurrentievoordeel zouden behalen door Cardile eerder in dienst te nemen dan toegestaan, waardoor Ferrari onherstelbare schade zou ondervinden."

