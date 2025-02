Volgens dr. Helmut Marko loopt Red Bull Racing, ondanks de problemen van donderdagochtend, nog altijd op schema. De adviseur stelt dat Red Bull de nodige programma's heeft kunnen afwerken, maar wijst wel naar vrijdag, dat is namelijk de belangrijkste dag.

Met de RB21 hoopt Red Bull Racing de coureurs een stabieler platform te geven, waarbij het werkvenster van de wagen ook nog eens groter is dan bij de RB20. Max Verstappen verklaarde eerder al dat de wagen een stuk beter aanvoelt en dat hij dit vooral in de bochten merkt. In de wagen van vorig jaar kwam er wat instabiliteit, maar dat voelde de Nederlander woensdag niet. Liam Lawson heeft de hele donderdag voor zijn rekening genomen, Verstappen zal de hele vrijdag namens Red Bull Racing afwerken.

Geen vlekkeloze dag

Tegenover Motorsport.com blikt Marko terug op de donderdag in Bahrein. "We hadden vandaag een handicap door de regen en we hebben niet ons hele testprogramma kunnen afronden. Verder was het wel een normale testdag en hebben we verschillende delen van het programma uitgevoerd", opent Marko. De dag verliep echter niet vlekkeloos: "Ja, er zat een lek in één van de koelers. Dat heeft Liam minimaal veertig minuten aan rijtijd gekost."

Laatste testdag belangrijk

Hoewel Red Bull dus wat kostbare tijd heeft verloren, is er volgens Marko nog lang geen man overboord. "Het was natuurlijk beter geweest als we die problemen niet hadden, maar we hebben alsnog gedaan wat we konden. En dit is nog altijd in lijn met [de verwachtingen]", legt hij uit. Daarnaast wordt vooral de vrijdag belangrijk: "Het was vandaag een heel ander programma, waardoor morgen een belangrijke dag zal worden." Ferrari zag er daarnaast goed uit, maar daar plaatst Marko een kanttekening bij: "Maar ja, Max reed niet en wij hadden zoals gezegd het probleem met de koeling. Daardoor hebben we veel tijd verloren."

