Dit is hoeveel kilometers de teams hebben afgelegd na de laatste testdag in Bahrein

Tijdens de testdagen van de Formule 1 draait het om zoveel mogelijk kilometers maken. Het team dat de meeste ronden rijdt op het Bahrain International Circuit, heeft de grootste kans om zoveel mogelijk te leren over de bolide van 2025. Wie reden na de laatste testdag de meeste kilometers?

De derde testdag in Bahrein werd twee keer onderbroken, een keer vanwege een kapotgevallen ruit en een keer vanwege een bus op de baan, maar verder verliep het redelijk vlekkeloos, op een paar spinnetje van onder andere Max Verstappen na. George Russell was het snelst met een 1:29.545, 0.021 seconden voor Verstappen en 0.105 seconden voor Albon. Isack Hadjar van de Racing Bulls legde de grootste afstand af in de ochtend met 73 ronden, maar de echte kilometervreter was Esteban Ocon die met de Haas 103 ronden reed. Uiteindelijk bleef Mercedes qua totale afstand toch nog één ronde voor Haas. Racing Bulls zien we als derde in het lijstje, vlak daarachter met slechts vier rondjes minder dan de Zilverpijlen. Verstappen had de hele dag de RB21 tot zijn beschikking, maar kwam niet verder dan 81 ronden in acht uur tijd. Red Bull was veel aan het sleutelen om verschillende setups uit te proberen.

Mercedes, Haas en Racing Bulls bovenaan, Red Bull grootste verliezer

In deze tabel is te zien hoeveel ronden en kilometers ieder team in totaal heeft afgelegd. De afstand van de eerste dag, tweede dag en derde dag zijn bij elkaar opgeteld.

Team Aantal ronden Aantal kilometer Mercedes 458 2478.7 Haas 457 2473.3 Racing Bulls 454 2457.0 Alpine 405 2191.9 Williams 395 2137.7 Ferrari 382 2067.4 McLaren 381 2062.0 Kick Sauber 354 1915.8 Aston Martin 306 1656.1 Red Bull 304 1645.2

