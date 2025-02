Liam Lawson is dit jaar teamgenoot van viervoudig wereldkampioen Max Verstappen bij Red Bull Racing en reed donderdag in Bahrein een hele testdag lang in de RB21. Succesvol, maar ook wel met 'probleempjes'.

In het persbericht van Red Bull na de testdag op donderdag, die Lawson helemaal reed, blikte Lawson terug. "Ik voel me steeds comfortabeler in de auto. Het was over het algemeen een drukke dag." Toch was het niet allemaal positief. "Het hoort bij het testen dat we een paar probleempjes tegenkwamen met de auto gedurende de dag, maar het draait er vooral om dat we de nieuwe auto leren kennen. Enkele van onze runs werden ingekort, en we hadden ook te maken met het weer. Die timing kwam voor ons slecht uit, maar ik vermoed dat dit voor de meeste teams het geval was." De Nieuw-Zeelander reed 91 rondjes in totaal op donderdag.

Lawson blij dat testdagen erop zitten

Dat Lawson staat te popelen om over twee weken het seizoen te openen, is duidelijk. "Dit werk is extreem waardevol, voordat we naar Melbourne afreizen, en we staan er goed voor. Dit is het belangrijkste in de wintertest, en dit was ook de laatste keer dat ik de auto bestuur voor Melbourne, dus het was belangrijk om het goed af te sluiten, en we nemen alles wat we geleerd hebben mee, om de balans van de auto zo goed mogelijk te optimaliseren voor de eerste race."

