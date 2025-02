LIVE | De eerste Formule 1-testdag in Bahrein met Liam Lawson en Max Verstappen

De winterstop in de Formule 1 zit er op. Vandaag wordt de eerste van in totaal drie testdagen op het Bahrain International Circuit verreden. De testweek in aanloop naar het nieuwe seizoen is ontzettend belangrijk voor de teams en de coureurs. Is de auto betrouwbaar? Werken de nieuwe innovaties zoals bedacht? Voelt een rijder zich comfortabel achter het stuur? Allemaal vragen waar de komende drie dagen antwoord op moeten gaan geven. Middels dit liveblog blijf je gedurende de hele dag op de hoogte van alle actie op én rondom de baan.

