Verstappen rijdt eerste kilometers in RB21, Wolff vond boegeroep Verstappen wel meevallen | GPFans Recap

Deze week gaan we eindelijk weer de nodige actie op de baan hebben met de testdagen op het circuit in Bahrein en in aanloop daar naartoe maakte het team van Red Bull Racing van de gelegenheid gebruik om de RB21 op datzelfde circuit alvast even aan de tand te voelen. Max Verstappen maakte dus zijn eerste kilometers in de wagen waar hij in 2025 opnieuw wereldkampioen mee hoopt te worden en gaf zodoende ook een eerste reactie daarop. Bovendien was er ook nog nieuws in het monteursteam van Verstappen: Calum Nicholas stopt er namelijk mee.

Nicholas stopt als monteur van Red Bull: "Tijd om mijn racepak aan de wilgen te hangen"

Red Bull-monteur Calum Nicholas onthult dat hij stopt als monteur van Red Bull Racing. De Brit heeft zo'n dertien jaar als monteur doorgebracht in de Formule 1, maar zal de rol van Red Bull-ambassadeur gaan vertolken. Nicholas laat op X weten dat hij een nieuwe rol binnen Red Bull Racing krijgt. "De tijd is gekomen om mijn racepak aan de wilgen te hangen", zo begint hij. Meer lezen over de stoppende Calum Nicholas? Klik hier!

Verstappen wijst naar RB21: "Hebben er vertrouwen in dat het de juiste richting is"

Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat Red Bull Racing met de RB21 weer op de goede weg zit. Met de RB20 sloeg het Oostenrijkse team qua ontwikkeling een verkeerde afslag in, maar de Nederlander leunt op de nieuwe lichting en stelt dat de ontwikkelingsrichting van de nieuwe wagen de juiste richting is. Meer lezen over wat Max Verstappen te zeggen heeft? Klik hier!

Wolff reageert cynisch op boegeroep naar Verstappen: "Terecht of niet terecht"

Toto Wolff blikt positief terug op het launch event van de Formule 1. De Mercedes-teambaas is van mening dat het evenement niet naar beneden moet worden gehaald, enkel omdat "één bepaald individu" werd uitgejouwd door het publiek. "Je moet een evenement dat geweldig was, niet naar beneden halen omdat één specifiek individu, terecht of onterecht, werd uitgejouwd", klinkt het bij Sky Sports. Meer lezen over de uitspraken van Toto Wolff? Klik hier!

VIDEO | Eerste beelden shakedown RB21 met Verstappen duiken op

Voor Max Verstappen stond de shakedown van de RB21 dinsdag op het programma. De Nederlander heeft de nieuwe wagen van het team op de staart getrapt op het Bahrain International Circuit en daarvan zijn de beelden uitgelekt. Verstappen had dinsdagmiddag de eer om als eerste van de twee Red Bull-coureurs de nieuwe wagen op de staart te trappen en daar waren ook fans bij die het tafereel filmde. De eerste beelden zien van de shakedown van Max Verstappen? Klik hier!

Verstappen reageert na eerste RB21-ritje: "Het draaide om op mijn gemak voelen"

Max Verstappen mocht op dinsdag voor het eerst in de RB21 stappen voor een heuse shakedown op het circuit van Bahrein, de eerste kilometers in de wagen waar hij zijn vijfde wereldkampioenschap mee hoopt te behalen. Verstappen reageert na afloop voor het eerst op zijn eerste rit. Horen wat Max Verstappen te zeggen heeft over de RB21? Klik hier!

