Max Verstappen mocht op dinsdag voor het eerst in de RB21 stappen voor een heuse shakedown op het circuit van Bahrein, de eerste kilometers in de wagen waar hij zijn vijfde wereldkampioenschap mee hoopt te behalen. Verstappen reageert na afloop voor het eerst op zijn eerste rit.

Verstappen hoopt het aankomende seizoen met Red Bull Racing opnieuw mee te strijden voor de wereldtitel en zo dus een gooi te doen naar nummer vijf op een rij. Om dat te bewerkstelligen, lijkt hij wel af te moeten gaan rekenen met een hoop geduchte concurrentie. In 2024 wisten teams als McLaren en Ferrari het gat tot het daarvoor zo ongenaakbare Red Bull te dichten en er zelfs voorbij te gaan. Aan het einde van het vorige seizoen leek McLaren zelfs over de snelste wagen te beschikken, waardoor zij aan het einde van de rit met de constructeurstitel in de handen stonden.

Gemak voelen

En dus is het tijd voor verandering in het nieuwe seizoen, die men hoopt te vinden in de vorm van de RB21. Op dinsdag was er voor Verstappen voor het eerst de gelegenheid om kilometers te maken in zijn nieuwe wapentuig en na afloop reflecteert hij op zijn eerste rit: "Het is goed om terug te zijn op het circuit in Bahrein voor deze filmdag voordat we aan de testdagen beginnen. Het is heel fijn om weer te mogen rijden en voor het eerst in de RB21 te stappen. Ik heb een paar ronden gereden, maar vandaag draaide het erom dat ik me op mijn gemak zou voelen in de auto, om te zien hoe alles past. De komende dagen zullen we meer leren over de auto", citeert Motorsport.com.

Niet veel tijd

Verstappen hoopt in ieder geval dat het lukt om snel de RB21 in het juiste spoort te krijgen voor de eerste race in Australië: "We weten wat de beperkingen van [de auto van] vorig jaar waren, dus het is belangrijk dat we de komende dagen de snelheid analyseren om te kijken of er vooruitgang is. We hebben niet veel tijd voordat de eerste race eraan komt, dus we hopen tijdens de testdagen veel kilometers te maken met de auto en veel runs te doen om te begrijpen waar we nog wat tijd kunnen vinden."

