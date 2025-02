Regerend wereldkampioen Max Verstappen heeft er vertrouwen in dat Red Bull Racing met de RB21 weer op de goede weg zit. Met de RB20 sloeg het Oostenrijkse team qua ontwikkeling een verkeerde afslag in, maar de Nederlander leunt op de nieuwe lichting en stelt dat de ontwikkelingsrichting van de nieuwe wagen de juiste richting is.

Red Bull Racing wist in 2024 beslag te leggen op de rijderstitel, maar de constructeurstitel ging naar McLaren toe. Niet alleen waren de kwakkelende prestaties van Sergio Pérez die roet in het eten gooide, ook de wagen kon niet altijd om de zeges knokken. Het had te maken met een verkeerde afslag qua ontwikkeling, waar Red Bull tijdens het raceweekend in Monza meer inzicht in kreeg. In de weekenden erna wist het Oostenrijkse team steeds beter waar de problemen lagen en de hoop vanuit het team is dat er in 2025, minder balansproblemen zullen ontstaan.

Ontwikkelingsrichting

Red Bull was dinsdag al aanwezig in Bahrein voor de shakedown van de RB21. Tegenover de BBC vertelt Verstappen: "De ontwikkelingsrichting [van de RB20 red.] die we destijds kozen, zag er veelbelovend uit, maar helaas werkte het niet zo op het circuit, dus moesten we een paar dingen veranderen. Laten we hopen dat dit de juiste richting is. We hebben er vertrouwen in dat het de juiste richting is, maar laten we eens kijken hoeveel we eruit kunnen halen voor dit laatste seizoen met deze auto."

Vorig jaar was niet makkelijk, maar titel is binnengehaald

Het team heeft ook de eerste foto's van de RB21 aan de buitenwereld getoond, maar daar was logischerwijs weinig nieuws op te zien. Verstappen is dan ook klaar voor het nieuwe jaar: "Mijn motivatie is er. Vorig jaar was niet eenvoudig, maar we hebben toch het kampioenschap gewonnen. Ik kijk erg uit naar de toekomst en hopelijk kunnen we onze auto verbeteren, en dat is een motivatie op zich."

Newey is vertrokken

De RB21 wordt de eerste auto waar Adrian Newey niet aan heeft meegewerkt, maar Verstappen heeft vertrouwen in de nieuwe lichting. "Ik denk niet dat we daar te veel over na moeten denken. Het is gedaan. Hij is er niet meer. Zo is het. Zo is het vorig jaar gegaan en ik vertrouw ook op de mensen die er nu zijn, we moeten het allemaal samen doen. Het is een teamprestatie, maar ik heb veel respect voor wat Adrian voor het team heeft gedaan. Ik heb een geweldige relatie met Adrian en ik ben enthousiast dat hij aan een nieuw project begint."

