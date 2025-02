Toto Wolff blikt positief terug op het launch event van de Formule 1. De Mercedes-teambaas is van mening dat het evenement niet naar beneden moet worden gehaald, enkel omdat "één bepaald individu" werd uitgejouwd door het publiek.

In het kader van het 75-jarig bestaan van de Formule 1, werd er afgelopen week een groots evenement georganiseerd in The O2 Arena in Londen. Onder de noemer F1 75 kregen alle tien de teams een groot podium om de nieuwe kleurstellingen van hun wagen te onthullen. Het evenement is overwegend goed ontvangen, al is er ook de nodige kritiek. Niet in de laatste plaats omdat viervoudig wereldkampioen Max Verstappen massaal werd uitgejouwd door het aanwezige publiek toen hij zijn opwachting maakte. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kreeg het flink te verduren.

Boegeroep richting Verstappen

Dat is niet goed gevallen bij Verstappen. Zo liet vader Jos daags na het evenement optekenen: "Max heeft geen zin om door 25.000 mensen uitgejouwd te worden", citeert Motorsport.com. "Hij zegt ook: 'Als het volgend jaar weer in Engeland is, zul je mij daar zeker niet zien.' Ik ben het volledig met hem eens. Je bent daar om de sport te promoten en om de nieuwe kleurstellingen te presenteren. Als er dan zo wordt gereageerd, wat heeft het dan voor nut om daar te zijn? Hij moet zich voorbereiden om daar heen te gaan, en dan word je zo uitgejouwd."

Wolff reageert

Toto Wolff houdt er een andere mening op na: "Je moet een evenement dat geweldig was, niet naar beneden halen omdat één specifiek individu, terecht of onterecht, werd uitgejouwd", klinkt het bij Sky Sports. "Het was een geweldig evenement. De bezoekers waren fantastisch. De presentaties van de auto's was goed. Het heeft een nieuw format voor de komende jaren opgeleverd en dat is positief." Als de Mercedes-teambaas gekscherend wordt gevraagd of hij wel meedeed aan het boegeroep tot Horner opkwam, klinkt het met een knipoog: "Nee, ik was geen boe aan het roepen. Er waren 15.000 mensen die dat deden. Het was niet nodig dat ik het ook deed."

