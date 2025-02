Sergio Pérez is vertrokken bij het team van Red Bull en met die actie hoopt het team om weer verder te komen in het constructeurskampioenschap. Bernie Collins vraagt zich af of het probleem daadwerkelijk bij de Mexicaan lag, of dat er een veel groter onderliggend probleem bij het tweede stoeltje ligt.

De afgelopen jaren ging het eigenlijk allemaal al niet meer van een leien dakje bij Pérez. Hoewel de Mexicaan meermaals goed begon aan de seizoenen, zakte hij gedurende de jaren steeds vaker weg. In 2024 is het al helemaal armoe troef geweest voor de geplaagde Mexicaan. In het begin van het jaar pakte hij nog wel een paar podiums, maar daarna zwakte het toch al snel af met Pérez. Hij had helemaal niks in te brengen vooraan de grid en viel gedurende het seizoen van teleurstelling in teleurstelling. Lang werd er door Red Bull- en Formule 1-fans geroepen om zijn vertrek en precies dat is uiteindelijk gebeurd.

Opnemen tegen Verstappen

Dat gebeurde nadat Pérez en zijn entourage toch lange tijd volhielden dat zij ook gewoon in 2025 bij Red Bull Racing op de grid te zien zouden zijn. Uiteindelijk hebben zij toch lijdzaam moeten toezien hoe Red Bull ervoor koos om te gaan voor de diensten van de jongere Liam Lawson. Ondanks zijn matige prestaties, krijgt Pérez bijval van Collins: "Ik heb met Checo gewerkt bij McLaren en heb met hem gewerkt bij Force India", vertelt voormalig strateeg Bernie Collins in gesprek met de Red Flags-podcast. "Hij zorgde ervoor dat heel veel strategieën lukte. Wat betreft Red Bull kan ik niet zeggen wat daar aan de hand is, maar het is wellicht frustrerend dat hij het zolang tegen Verstappen moest opnemen."

Het tweede stoeltje

Collins vervolgt: "Volgens mij is het Verstappen zijn langstzittende teamgenoot. We hebben in het verleden natuurlijk veel kritiek op Red Bull gehad omdat ze te snel teamgenoten wegstuurden, dus ze hebben wel lang met Checo gewerkt. Checo is mentaal heel sterk. Hij heeft veel familie bij tijdens races en krijgt veel support. Hij is de eerste persoon die een kantoor binnen zal lopen om te zeggen dat iets slecht was. Ik vind dus dat Red Bull als team wellicht goed moet kijken naar dat tweede stoeltje. Hoe krijgen ze - wie het ook is - die persoon aan het presteren? Wat moet er veranderd worden aan de auto? Niemand komt in de buurt van Verstappen. Ze moeten zorgen dat het loopt als ze de constructeurstitel willen blijven winnen. Ik weet niet hoe het mis is gegaan, maar het was jammer om Checo te zien vertrekken."

