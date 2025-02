De Formule 1 wil het gebrek aan spanning tijdens de Grand Prix van Monaco oplossen en dus de teams bij de F1 Commission om de tafel om het probleem te bespreken. Ze zijn het er over eens dat het aantal verplichte pitstops omhoog moet. Dit voorstel zou dit seizoen al uitgevoerd kunnen worden.

Het stratencircuit van Monte Carlo staat niet alleen bekend om de prachtige locatie, maar ook om het feit dat het een ontzettend krap baantje is waar inhalen bijna onmogelijk is, zeker met hoe groot de huidige Formule 1-bolides zijn. Vooral de wedstrijd van 2024 was een enorme domper. Een zware crash van Sergio Pérez, Kevin Magnussen en Nico Hülkenberg zorgde voor de rode vlaggen. Aangezien er in de koningsklasse gewoon aan de auto's gesleuteld mag worden tijdens een neutralisatie, kon de verplichte bandenwissel meteen na ronde één al gedaan worden.

Meerdere verplichte pitstops

Er werden vorig jaar dus eigenlijk geen echte pitstops gemaakt tijdens de race en dat zorgde ervoor dat de Grand Prix van Monaco als ongelooflijk saai werd gezien. De teams zijn bij de F1 Commission, in een vergadering met topmannen zoals CEO Stefano Domenicali en met de FIA, het erover eens dat er meer dan één verplichte pitstop moet worden gemaakt. Op die manier kan er meer gespeeld worden met de strategie en dat kan weer resulteren in een spannendere wedstrijd.

Het voorstel zal de komende weken onder de loep worden genomen door de zogeheten Sportadviescommissie (Sporting Advisory Committee) van de FIA, aangezien de internationale autosportbond het sportief reglement bepaalt. Als er inderdaad meerdere verplichte pitstops komen, dan zou dat alleen voor de Grand Prix van Monaco gelden en niet voor een andere F1-race.

