De Grand Prix van Monaco heeft een zeldzame verandering ondergaan in aanloop naar de volgende editie van 2025. Voor het eerst in de geschiedenis van de race heeft het koningsnummer namelijk een titelsponsor in de naam.

Diverse Europese klassieke races hebben het de laatste jaren ontzettend moeilijk om hun felbegeerde plek op de Formule 1-kalender te behouden, een taak die sinds het uitbreiden van de kalender met races in het Midden-Oosten en de Verenigde Staten steeds moeilijker lijkt te worden. Races als België, Zandvoort en zelfs Monaco hebben het zwaar te halen. De race in het Prinsdom betaalt bovendien veel minder geld aan de FIA dan de andere organisatoren en dat zorgde dan ook voor vraagtekens in de toekomst. Ook de huidige grootte van de wagens liet de discussie opkomen of er nog wel gereden moest worden door de smalle straten van Monte Carlo.

Eerdere verlenging

Aan die discussie is echter eind november plotsklaps een einde gekomen met een forse contractverlenging vanuit de FIA. De laatste editie stond voorlopig voor 2025 op de rol, maar inmiddels kan dat jaartal de prullenbak in. De Grand Prix van Monaco blijft namelijk tot en met 2031 op de kalender staan in de Formule 1. Het koningsnummer, dat doorgaan plaatsvindt aan het einde van mei, gaat ook een stukje opgeschoven worden. Vanaf 2026 zal de iconische race namelijk in het eerste weekend van juni plaats gaan vinden. Daarmee zal het weekend ook niet meer plaatsvinden op dezelfde data als de Indy 500, de andere iconische triple crown-race.

Titelsponsor

Voor het komende seizoen staat er een zeldzame verandering op de rol voor de race in Monaco: de Grand Prix zal namelijk voor het eerst ooit een titelsponsor hebben: TAG Heuer. Het horlogemerk heeft zich namelijk in weten te kopen bij de race en dus gaat deze in plaats van Formula 1 Grand Prix de Monaco nu voor het eerst als Formula 1 TAG Heuer Grand Prix de Monaco door het leven. Dit jaar zal de race van 23 tot en met 25 mei plaats gaan vinden.

