Vandaag staat het F1 75 Live evenement van de Formule 1 op het programma in de O2-arena in Londen en GPFans is aanwezig om verslag te doen. Voor het eerst in de geschiedenis van de sport komen alle teams samen om voor het oog van duizenden fans hun nieuwe livery voor het 2025-seizoen te presenteren. Dat is echter nog niet alles; de F1 heeft een bomvol programma samengesteld vandaag. In dit artikel lees je alles wat je moet weten over het gloednieuwe F1 75 Live evenement.

Het gloednieuwe evenement van de Formule 1 vindt vandaag plaats in de O2 Arena, voorheen Millennium Dome, in Londen. Het is een evenementencomplex dat plaats biedt aan 20.000 bezoekers. Het is het grootste koepelgebouw ter wereld en daarnaast ook de drukst bezochte arena ter wereld. De O2-arena ligt aan de rivier de Theems in Greenwich, net buiten het centrum van Londen. Deze locatie zal vandaag volledig in het teken staan van de aftrap van het nieuwe Formule 1-seizoen. Alle tien de teams zijn, samen met hun coureurs en teambazen, afgereisd naar Londen om daar gezamenlijk hun nieuwe liveries voor het komende jaar te onthullen. Maar er is meer te doen en te zien dan alleen de nieuwe jasjes van de F1-auto's.

F1 75 Live volledig uitverkocht, 20.000 fans aanwezig in O2-Arena

Het F1 75 Live evenement is volledig uitverkocht, wat betekent dat er zo'n 20.000 fans aanwezig zullen zijn wanneer de teams en coureurs vanavond acte de présence gaan geven. De kaartverkoop heeft de Formule 1 een leuk zakcentje opgeleverd, want de tickets gingen voor tussen de 50 en 100 pond per stuk over de toonbank. Naar verwachting levert alleen de kaartverkoop de Formule 1 al een kleine 2 miljoen euro op. Veel geld verdwijnt er echter ook in de zakken van handelaren. Tijdens de kaartverkoop regende het klachten op social media van mensen die uren hadden gewacht maar geen ticket toegewezen kregen. Vervolgens konden ze via handelaren alsnog een kaartje bemachtigen, maar de prijs was dan wel in sommige gevallen vertienvoudigd.

Persmomenten met teams en coureurs in de middag

Naast de duizenden fans die vanavond in de O2-Arena plaatsnemen, zal het ook buiten een drukte van jewelste zijn. De omliggende omgeving ademt inmiddels al Formule 1. Vroeg in de ochtend zijn de eerste supporters al afgereisd naar Greenwich, om een glimp op te vangen van hun favoriete coureur. De coureurs en teambazen zijn immers de hele dag in de buurt van de O2-Arena, omdat ze gedurende de dag persconferenties geven. Waarom de interviews en persmomenten vóór het F1 75 Live evenement plaatsvinden en niet daarna, is niet helemaal duidelijk. Ze zullen dan ook nog weinig over hun livery verklappen, maar vooral vooruitblikken op het aankomende seizoen.

A sign of things to come tomorrow at The O2 🪧👀#F175LIVE pic.twitter.com/JVZLe16cVi — Formula 1 (@F1) February 17, 2025

Sauber trapt persmomenten af, Red Bull als laatste, Ferrari ontbreekt

De persmomenten met de teambazen en coureurs vinden plaats in het Media Centre, waar ook GPFans bij aanwezig zal zijn. Sauber mag het spits afbijten om 11:00. Alle teams zullen om en om de pers een half uur ter woord staan, waarbij Red Bull Racing als laatste aan de beurt is. Zij beginnen hun persmoment om 16:50 uur en zullen deze om 17:20 uur afsluiten. Opvallend is dat het team van Ferrari als enige niet wordt genoemd in het officiële persschema van de Formule 1. Alle teams staan op de medialijst, behalve Ferrari. Een reden wordt vooralsnog niet genoemd.

Hoe laat begint F1 75 Live?

Het daadwerkelijke F1 75 Live evenement, dat voor het eerst in de geschiedenis van de sport op deze manier georganiseerd wordt, vindt plaats om 21:00 uur (Nederlandse tijd). Het evenement zal in totaal ongeveer twee uur duren, inclusief een pauze, waarin optredens worden verzorgd. De show zal worden gehost door Jack Whitehall, een Engelse komiek, acteur, schrijver en televisiepersoonlijkheid. De Brit krijgt ondersteuning van de bekende F1-analisten: Lawrence Barretto, Laura Winter en Ariana Bravo.

Optredens van internationaal bekende artiesten

Ook over de muzikale invulling van het F1 75 Live evenement is nagedacht. Fans die aanwezig zijn in de O2-Arena zullen worden getrakteerd op optredens van zanger Kane Brown, rapper Machine Gun Kelly (mgk), de band Take That en componist Brian Tyler, die ook het brein is achter de huidige Formula 1 Theme Song. Tyler zal als zijn alter ego Are We Dreaming een unieke en meeslepende audiovisuele show opvoeren voor de fans.

REVEALED! The music artists joining our drivers at #F175LIVE! 😍



Performing live: Kane Brown. mgk. Take That. Brian Tyler’s Are We Dreaming.



Adding incredible performances to an unforgettable night 💫 pic.twitter.com/CoESsXAtDV — Formula 1 (@F1) February 17, 2025

F1 75 Live gratis kijken online, op televisie of bij Viaplay

Het hele evenement van F1 75 Live is wereldwijd gratis te bekijken voor fans. De Formule 1 zal de show live uitzenden op YouTube en haar social media-kanalen. Ook kunnen mensen ervoor kiezen in te schakelen bij F1 TV, om daar het hele spektakel van begin tot eind te volgen. In Nederland kan men F1 75 Live ook bekijken bij Viaplay. De streamingsdienst zal het evenement in zijn volledigheid uitzenden. Viaplay opent de stream om 20:55 uur, vijf minuten voor de aftrap van het evenement.

F1 belooft audiovisueel spektakelstuk in O2-Arena

Het F1 75 Live evenement is oorspronkelijk in het leven geroepen om het begin van het 75ste jaar van de sport te vieren. Er zal vanavond tijdens de show dan ook zeker ruimte zijn voor een stukje historie. Op haar officiële website laat de Formule 1 weten dat het evenement 'tot leven wordt gebracht door creatief visionair Brian Burke van Brian Burke Creative, samen met Stufish Entertainment Architects, DX7 Design en productiefbedrijf 1826. Dit wereldberoemde team verzorgde de openings- en sluitingsceremonie voor de eerste Las Vegas Grand Prix in 2023, dus het belooft een onvergetelijke avond te worden.'

