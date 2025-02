Arvid Lindblad heeft het Formula Regional Oceania-kampioenschap gewonnen op zaterdag, en heeft hiermee voldoende superlicentiepunten vergaard om mee te doen aan een officiële Formule 1-sessie in 2025, of zelfs een Grand Prix.

De zeventienjarige Lindblad wordt door Red Bull Racing gezien als het grootste talent wat uit de eigen opleiding komt sinds Max Verstappen, zo wist Scott Mitchell-Malm van The Race te vertellen, en zal in 2025 bij Campos meedoen aan het Formule 2-seizoen. Door het winnen van het kampioenschap in Oceanië staat er nu minder druk op Lindblad om te presteren in F2, maar de tiener met dubbele nationaliteit zal zich toch in de kijker moeten spelen om in aanmerking te komen voor een promotie naar de koningsklasse. Momenteel is er geen positie beschikbaar, maar Red Bull heeft meerdere keren bewezen in het verleden dat het gereed is om coureurs te ontslaan als er niet genoeg rendement is.

Genoeg punten op superlicentie

Lindblad is al actief geweest in zowel Formule 4 als Formule 3, en had al 32 superlicentiepunten op zijn naam staan. Met zijn titel in Oceanië heeft de coureur met Britse en Zweedse nationaliteit er nog achttien gescoord, waardoor hij de magische barrière van veertig punten verbreekt om zich te aan te melden voor een superlicentie. Met dit doel deed de tiener dan ook mee aan het kampioenschap, zo vertelt hij zelf. "Het was nogal last-minute," gaf Lindblad toe over hoe hij in de Formula Regional Oceania terecht is gekomen. "Ik was in Abu Dhabi in het midden van december, en Dr Marko zei toen tegen me dat hij wilde dat ik de superlicentie zou hebben aan het begin van het F1-seizoen. Dat is de voornaamste reden dat ik hier ben." Helmut Marko wil dus dat Lindblad klaar is voor een eventuele invalbeurt, en ook zijn de regels in 2025 veranderd voor het laten meedoen van jonge coureurs in vrije trainingen. Waar er voorheen één training per auto - dus twee per team - moest worden vrijgehouden voor een rookie, is dat aantal nu verdubbeld door de FIA. Lindblad zou in totaal zes vrije trainingen kunnen doen voor VCARB en Red Bull; Isack Hadjar heeft zelf nog geen ervaring in de F1, en kan zo zijn eigen twee vrije trainingen volmaken.

