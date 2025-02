Arvid Lindblad wordt door Red Bull Racing gezien als het grootste talent dat het team heeft gehad sinds Max Verstappen, zo weet Scott Mitchell-Malm van The Race. De 17-jarige coureur werd door Red Bull naar Nieuw-Zeeland gestuurd in december om mee te doen aan het Formula Regional Oceania Championship, en zal ook Formule 2-coureur worden in 2025.

Na twaalf races in Nieuw-Zeeland heeft Lindblad er maar liefst zes gewonnen, en staat hij 59 punten los in het klassement met nog één evenement te gaan. Hierdoor zal de tiener die in augustus 18 jaar oud wordt, al genoeg superlicentiepunten om mee te mogen doen aan een officiële Formule 1-sessie. De FIA heeft teams ook verplicht om meer ruimte te maken voor 'jonge coureurs', wat wordt gedefinieerd als een coureur die minder dan twee Grands Prix aan ervaring heeft. Waar elk team minimaal één vrije sessie per auto - dus twee per team - moest vrijlaten voor een jong talent, zal dit aantal nu verdubbelen. Hadjar kan deze sessies zelf opmaken gezien hij nog geen races heeft gereden, maar dit houdt nog zes sessies over; twee bij VCARB, en vier bij Red Bull Racing. Naar alle verwachtingen zal Lindblad hier gebruik van gaan maken, zo meldt Mitchell-Malm ook.

Grootste talent sinds Verstappen

"Red Bull heeft ervoor gekozen om Lindblad na één jaar in de Formule 3 door te laten stromen naar de primaire F1-feedercompetitie, omdat het bedrijf gelooft dat hij extreem veel potentie heeft. Hooggeplaatste personen bij Red Bull hebben een hogere pet op van Lindblad, die pas in augustus 18 jaar wordt, dan voor elke andere recente junior sinds Max Verstappen," zo schrijft Mitchell-Malm over de tiener. Sinds het debuut van Verstappen in 2015 zijn er veel talenten doorgestroomd naar de koningsklasse, zoals Pierre Gasly, Alexander Albon, Yuki Tsunoda, Liam Lawson en nu ook Isack Hadjar. Toch denkt Red Bull dat Lindblad het verder zou kunnen schoppen dan de voorgenoemde coureurs, en verwacht de Mitchell-Malm dat hij in 2025 in meerdere vrije trainingen al te zien zal zijn, naast zijn verplichtingen in Formule 2.

