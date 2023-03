Nieuwe beelden Jos Verstappen en Pérez opgedoken, Rosberg kraakt Verstappen | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 21:53

In onze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Eén dag na de Grand Prix van Saoedi-Arabië viel er natuurlijk genoeg na te bespreken over de tweede race van het seizoen. Na afloop van de race ging het voornamelijk over wat er toch allemaal aan de hand is bij het team van Red Bull Racing. Zit het allemaal wel goed tussen Max Verstappen en Sergio Pérez of is er veel meer aan de hand dan wij denken? Met name het gedoe rondom de snelste raceronde leverde de nodige commotie op, waardoor er op maandag nog even flink nagepraat kon worden.

Marko over snelste raceronde Verstappen: "Hadden we geen controle over"

Max Verstappen moest de overwinning van de Grand Prix van Saoedi-Arabië gisteren aan Sergio Pérez laten, maar de Nederlander wist wel beslag te leggen op het extra WK-punt voor de snelste raceronde. Hij deed dit terwijl hem eigenlijk was opgedragen een bepaald tempo te rijden. "Dat is gewoon Max", zo zegt Dr. Helmut Marko. Hele artikel lezen? Klik hier!

Rosberg kritisch op Verstappen: "Hij zou wel iets hoffelijker mogen zijn"

Voormalig Formule 1-kampioen Nico Rosberg is kritisch op hoe Max Verstappen zich heeft geuit richting zijn team. De tweevoudig kampioen reed een puike race in Djedda, waar hij startte als vijftiende en uiteindelijk als tweede over de streep kwam, maar was desondanks niet tevreden. Hele artikel lezen? Klik hier!

Staan de verhoudingen tussen Verstappen en Pérez op scherp?

De verhoudingen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez lijken op scherp te staan. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië werd opnieuw duidelijk dat zowel het onderlinge vertrouwen tussen de teammaten, als het vertrouwen in het team vanuit Pérez een deuk heeft opgelopen. In dit artikel zetten we de hele situatie bij Red Bull Racing uiteen en analyseren we wat er aan de hand is. Hele artikel lezen? Klik hier!

Het internet reageert op snelste raceronde Verstappen: "Hij is de GOAT"

Max Verstappen kwam gisteren tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als tweede over de streep, achter teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan leek de leiding in het WK over te gaan nemen met één punt, maar Verstappen slaagde erin dit punt terug te pakken in de allerlaatste ronde van de race. Twitter denkt er het zijne van. Hele artikel lezen? Klik hier!

Jos Verstappen feliciteert Pérez wél op nieuw verschenen beelden uit Djedda

Jos Verstappen leek er niet goed vanaf te komen met de manier waarop hij zondagavond in beeld kwam op het moment dat Sergio Pérez zijn overwinning bij de Red Bull Racing-stal vierde. Op andere beelden valt nu echter te zien dat de vader van Max Verstappen wel degelijk felicitaties geeft aan de Mexicaan. Hele artikel lezen? Klik hier!

Horner doet bijzondere onthulling: "Checo deed in de laatste ronde ook een poging"

Niet alleen Max Verstappen ging in de allerlaatste ronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië vol voor het binnenhalen van het punt voor de snelste raceronde. Christian Horner doet nu namelijk uit de doeken dat ook teamgenoot Sergio Pérez gewoon een poging waagde voor het punt. Hele artikel lezen? Klik hier!