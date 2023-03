Jan Bolscher

Maandag 20 maart 2023

De verhoudingen tussen Max Verstappen en Sergio Pérez lijken op scherp te staan. Tijdens het raceweekend in Saoedi-Arabië werd opnieuw duidelijk dat zowel het onderlinge vertrouwen tussen de teammaten, als het vertrouwen in het team vanuit Pérez een deuk heeft opgelopen.

Pérez leek lange tijd - en is in principe nog steeds - de ideale tweede man voor Red Bull Racing. De Mexicaan speelde zowel in 2021 als 2022 een belangrijke rol in het wereldkampioenschap van Verstappen, en deed daarnaast afgelopen jaar wat hij moest doen om bij te dragen aan de constructeurstitel voor de formatie uit Milton Keynes. De 33-jarige routinier komt vaak net iets te kort om het tempo van Verstappen te matchen, maar is wel snel genoeg om direct daarachter het gevecht met de concurrentie aan te gaan. Daarnaast staat hij er om de bal op te rapen, als Verstappen die om wat voor reden dan ook laat vallen. En dat is natuurlijk precies hoe Red Bull Racing het graag ziet.

Grand Prix van Brazilië, 2022

Maar tijdens het raceweekend in Brazilië van afgelopen jaar bleek plotseling dat er achter de schermen de nodige frustraties waren. Verstappen negeerde op Interlagos de opdracht van zijn team om Pérez voorbij te laten, waar de Mexicaan nog in gevecht was om de tweede stek in het kampioenschap. Een opvallende actie van de Nederlander, maar niet veel later sijpelde het nieuws naar buiten dat er nog een rekening te vereffenen viel: Pérez was bewust gecrasht tijdens de kwalificatie in Monaco, waardoor onder andere Verstappen geen gooi naar pole position meer kon doen.

Steun vanuit het team

Red Bull Racing verzekerde de fans dat alles na het vallen van de vlag in Brazilië was uitgepraat, maar het vertrouwen lijkt toch een deuk te hebben opgelopen. Zo deed Pérez in aanloop naar het huidige seizoen een aantal opvallende uitspraken, toen hem werd gevraagd hoe egoïstisch hij kan zijn dit jaar: "Dat hangt ervan af. Uiteindelijk draait het om teamwork, maar als ik het gevoel heb dat ik niet de steun krijg die ik nog heb, dan ga ik anderen ook niet helpen. Ik verwacht echter niet dat dat gaat gebeuren", klonk het. Dat klinkt niet als iemand die alle vertrouwen in zijn team heeft.

Snelste raceronde

En dat bleek in Saoedi-Arabië opnieuw. Met nog een paar ronden te gaan stevende Pérez af op de overwinning, met Verstappen daarachter op P2. In Bahrein was dit precies andersom, en dus was het extra punt voor de snelste raceronde doorslaggevend in wie de leiding in het wereldkampioenschap over zou nemen. Op dit punt in het seizoen is dat natuurlijk nog verre van doorslaggevend, maar Formule 1-coureurs zouden geen Formule 1-coureurs zijn als ze niet met hand en tand om ieder puntje zouden vechten.

Richting het einde van de wedstrijd was deze snelste raceronde in handen van Pérez. Over de boordradio was te horen dat de Mexicaan de opdracht kreeg van zijn team om 1.33'ers te gaan rijden. Pushen was immers niet meer nodig met twee auto's op de eerste twee posities, dus het is logisch dat Red Bull Racing geen risico's wilde nemen. "Wat was de rondetijd van Max net?", klonk het antwoord van Perez. Toen hij te horen kreeg dat dit een 1.32.6 was, zei hij: "Waarom zeg je dan tegen mij dat ik 1.33.00 moet gaan rijden?"

Verstappen vroeg op zijn beurt wat de tijd van de snelste raceronde was: "Daar zijn we op dit moment niet mee bezig", antwoordde zijn engineer. "Ja, maar ik wel", luide het antwoord van Verstappen. De oplettende kijker zag vervolgens misschien wel hoe het gat tussen Verstappen en Pérez ineens van vijf seconden opliep naar zeven seconden. Je zag het al een beetje aankomen: Verstappen was de batterij aan het opladen om in de laatste ronde een poging te doen de snelste raceronde op het bord te zetten zodat Pérez niet meer kon counteren. En dat lukte, ondanks dat Perez enkele ronden voor het vallen van de vlag kreeg te horen dat hij vrij was om te pushen.

Ongemakkelijk gesprek

Na afloop van de race vond er in de cooldown room vervolgens een ietwat ongemakkelijk gesprek plaats tussen de twee: "Pakte jij de snelste raceronde op het eind?", vroeg Pérez aan zijn teamgenoot. "Ja, in de laatste ronde", klonk het antwoord. Vervolgens ontstond er een lange stilte. "Werd jou dan niet verteld om dezelfde pace te houden?", vroeg de Mexicaan vervolgens. "Jawel, maar toen ik vroeg wat de snelste ronde was, bleek dat één tiende sneller dan wat wij aan het doen waren", zo zei Verstappen. Hoewel Pérez vervolgens niks meer zei, leek het gezicht van de Mexicaan boekdelen te spreken. Pérez liet vervolgens in de media optekenen dat hij wil dat het team intern gaat onderzoeken waarom hij andere informatie kreeg dan Verstappen.

Niet iedereen vierde feest

En dan was er nog het moment met Jos Verstappen na afloop van de race, dat behoorlijk viral is gegaan op social media. Terwijl Pérez na uit uitstappen zijn team langsging om de overwinning te vieren, bleef Verstappen senior kurkdroog staan. Nu is hij het natuurlijk op geen enkele manier verplicht om feest te vieren als Pérez een race wint, en het kan ook zijn dat het gewoon een ongelukkig vastgelegd moment is, maar het droeg in ieder geval niet bij aan het idee dat heerst dat misschien toch niet alles koek en ei is tussen de twee Red Bull-coureurs.