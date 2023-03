Remy Ramjiawan

Maandag 20 maart 2023 08:03 - Laatste update: 08:03

Voormalig Formule 1-kampioen Nico Rosberg is kritisch op hoe Max Verstappen zich heeft geuit richting zijn team. De tweevoudig kampioen reed een puike race in Djedda, waar hij startte als vijftiende en uiteindelijk als tweede over de streep kwam, maar was desondanks niet tevreden.

Verstappen moest na zijn uitvalbeurt in de kwalificatie een inhaalrace opzetten tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Hoewel de Nederlander inmiddels gewend is om vanaf pole position te starten en vervolgens weg te rijden van het veld, liet de Limburger tijdens de race in Djedda zien dat de vechtersmentaliteit er ook nog altijd in zit. Uiteindelijk wist Verstappen door te stoten naar de tweede plek en dankzij het extra puntje voor de snelste raceronde, wist hij ook de leider van het klassement te blijven.

'Ben hier niet om tweede te worden'

Hoewel de Nederlander voor het kampioenschap dus belangrijke punten heeft gepakt, was hij na race niet tevreden. "Persoonlijk ben ik niet blij. Ik ben hier niet om tweede te worden, zeker niet als je in de fabriek heel hard werkt om hier goed aan te komen en ervoor te zorgen dat alles spot on is en je een herstelrace moet rijden - wat ik leuk vind, ik vind het niet erg om te doen. Maar als je vecht voor een kampioenschap en het lijkt erop dat het maar twee auto's zijn, moeten we ervoor zorgen dat de twee auto's betrouwbaar zijn", zo wees de regerend kampioen naar een belangrijke taak voor het team.

Nico Rosberg

'Verstappen zou hoffelijker mogen zijn'

In gesprek met Sky Sports F1 richtte Rosberg zich op Verstappens houding en zei: "Het is niet echt goed om dat te zien. Ook verliet hij [zaterdag] heel snel de baan en sloeg hij de teambespreking blijkbaar over, dat is ons verteld. Dat is geen goede aanpak, geen goede mentaliteit zo vroeg in het seizoen, terwijl het team zo'n schitterend werk heeft geleverd met de auto en zo hard werkt. Hij zou wel wat hoffelijker mogen zijn, zou ik zeggen."