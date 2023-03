Brian Van Hinthum

Maandag 20 maart 2023 17:01

Jos Verstappen leek er niet goed vanaf te komen met de manier waarop hij zondagavond in beeld kwam op het moment dat Sergio Pérez zijn overwinning bij de Red Bull Racing-stal vierde. Op andere beelden valt nu echter te zien dat de vader van Max Verstappen wel degelijk felicitaties geeft aan de Mexicaan.

Eén van de meest besproken momenten na afloop van de Grand Prix van Saoedi-Arabië was toch de manier hoe Verstappen senior in beeld stond op het moment dat Pérez de overwinning vierde met de monteurs van Red Bull Racing. De oud Formule 1-coureur leek er maar beteuterd en chagrijnig bij te staan toen de teamgenoot van zijn zoon het feestje kwam vieren met de uitgelaten Red Bull-medewerkers. Die beelden zorgden voor het internet op een storm aan kritiek voor de onsportief ogende Jos.

Verstappen onder vuur

Zo namen met name de Mexicanen hem onder vuur op Twitter. "Het gezicht van Jos is onbetaalbaar. We kunnen zijn arrogantie niet uitstaan. En als je naar het persoonlijke verleden van hem kijkt, is het ook geen aardig persoon", zo Tweette iemand. Een ander schreef op zijn beurt: "Hopelijk kunnen we hem in elke race zo zien", gevolgd door iemand die vervolgens ook een sneer uitdeelde: "Uiteindelijk is Jos een gefrustreerde coureur. Wat kun je van hem verwachten?", viel er te lezen op basis van de beschikbare beelden.

Nieuwe beelden

Zoals wel vaker is context echter een belangrijk aspect bij zaken als deze en op nieuw verschenen beelden valt te zien dat Verstappen senior wel degelijk felicitaties overheeft aan de Mexicaan. Felicitaties die er op de eerste verschenen beelden vanaf geknipt waren. Op het videomateriaal, gefilmd door iemand van achter Verstappen, valt te zien hoe Pérez en Verstappen elkaar de handen schudden nadat de nummer twee in het wereldkampioenschap het feestje gevierd heeft met zijn monteur. Dat zorgt toch weer voor een nét wat andere lading van het hele voorval.