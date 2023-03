Jeen Grievink

Maandag 20 maart 2023 13:33

Max Verstappen kwam gisteren tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië als tweede over de streep, achter teamgenoot Sergio Pérez. De Mexicaan leek de leiding in het WK over te gaan nemen met één punt, maar Verstappen slaagde erin dit punt terug te pakken in de allerlaatste ronde van de race. Twitter denkt er het zijne van.

Verstappen was in Djedda niet in staat om Pérez van de overwinning af te houden. Omdat hij als vijftiende moest starten - en zijn collega vanaf pole vertrok - bleek het gat net iets te groot. Verstappen wist nog wel naar de tweede stek te rijden, maar met het extra WK-punt voor de snelste raceronde voor Pérez, zou dat wel een tijdelijke tweede plaats in het coureurskampioenschap betekenen. En dat wilde Verstappen overduidelijk niet laten gebeuren. In de allerlaatste ronde van de wedstrijd besloot hij dan ook - tegen de orders van de pitmuur in - een poging te doen om de snelste raceronde op zijn naam te krijgen. En met succes. Hierdoor blijft hij met één punt aan de leiding in het WK. Op social media klinken er gemengde geluiden over deze actie.

Artikel gaat verder onder video

Veel lof en waardering voor prestatie Verstappen

"Volledig terecht! Wat een race!", zo begint ene Jack lovend op de geleverde prestaties van Verstappen in Djedda. Jimmy Smith concludeert dat de regerend wereldkampioen momenteel onhoudbaar is: "Max staat duidelijk ver los van de rest van [de coureurs op] de baan." Fotograaf Philip is het daar volledig mee eens. "Max maakt een statement!!", zo schrijft hij, doelend op het pakken van het extra punt voor de snelste raceronde. Veel Twitteraars omschrijven Verstappen ook als de GOAT, ofwel de Greatest of All Time. "Het tijdperk van Verstappen is zojuist begonnen", zo schrijft weer een ander.

OOK INTERESSANT: Mexicaanse fans bespotten Jos Verstappen na zege Pérez: "Zijn arrogantie onuitstaanbaar"

Ook enigszins kritiek op 'egoïstische' Verstappen

Echter, niet iedereen is enthousiast. Het feit dat Verstappen perse het punt voor de snelste raceronde moest hebben, valt niet bij iedereen in goede aarde. Sommige denken dat hij Pérez gewoonweg niets gunt of dat hij het niet kan verkroppen tijdelijk niet aan de leiding te staan in het kampioenschap. "Hij kon Checo niet aan de leiding laten voor één race", zo schrijft Suzanna. Een ander omschrijft hem als egoïstisch. "Max Verstselfish", zo schrijft Alejandro. "Verstappen zou het nooit toestaan dat Pérez het kampioenschap ging leiden", aldus Ishaan.

completely deserved! what a race! 🦁 — Jack 🔋💥 (@Jackrr_Breaks) March 19, 2023

Max is so clear of the rest of the track! 🫱🏼‍🫲🏻 — Jimmy Smith (@SmthQA) March 19, 2023

Greatest of all time — average carmilton fan (@carmiltonfan) March 19, 2023

The era of Max Verstappen has just begun! 🐐👑 — Chief Enginerio (@Chief_Enginerio) March 19, 2023

Couldn’t let checo lead for one race — Suzanna Harless (@suzannahar1234) March 19, 2023