Mexicaanse fans bespotten Jos Verstappen na zege Pérez: "Zijn arrogantie onuitstaanbaar"

Jeen Grievink

Maandag 20 maart 2023 11:28 - Laatste update: 11:33

Sergio Pérez kwam namens Red Bull Racing als winnaar over de streep tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar kon na afloop niet rekenen op de felicitaties van Jos Verstappen. Op beelden is te zien hoe Verstappen 'ijskoud' voor zich uit blijft kijken wanneer een feestende Pérez aan hem voorbij stormt.

Pérez kwam met een comfortabele voorsprong als winnaar uit de bus tijdens de race op het Jeddah Corniche Circuit. Max Verstappen begon de race als vijftiende, maar kon - eenmaal aanbeland op de tweede stek - geen vuist meer maken richting zijn teamgenoot. Vader Jos had stiekem op meer gehoopt, zo bleek uit beelden die na de wedstrijd rondgingen op social media. Terwijl een feestvierende Pérez kwam aanstormen, bleef Verstappen senior kil voor zich uit kijken. Heel even draaide hij zijn hoofd richting Pérez en glimlachte hij als een boer met kiespijn. De beelden zorgden uiteraard voor voer voor discussie, vooral onder de Mexicaanse fans, die de 51-jarige oud-coureur bespotten.

Jos Verstappen "arrogant" en "gefrustreerd" genoemd

Op Twitter wordt er veel gelachen om de ongemakkelijke reactie van Verstappen senior, maar de fans van Pérez zien er over het algemeen niet de lol van in. Zij spreken onder meer van een arrogante houding van de vader van Max. "Het gezicht van Jos is onbetaalbaar. We kunnen zijn arrogantie niet uitstaan. En als je naar het persoonlijke verleden van hem kijkt, is het ook geen aardig persoon", zo schrijft iemand. Een ander schrijft: "Hopelijk kunnen we hem in elke race zo zien", gevolgd door iemand die ook maar even een sneer uitdeelt: "Uiteindelijk is Jos een gefrustreerde coureur. Wat kun je van hem verwachten?"

Verstappens missen charisma vinden Pérez-fans

En daar houdt het niet op, want de Mexicaanse fans gaan door met het bespotten van de oud-coureur van onder meer Benetton. "Jos was nooit een idool en Max zal dat ook niet worden, er is één ding dat ze allebei missen en dat is dat ze niet charismatisch zijn", zo valt te lezen. "Die klootzak verbergt het", zo schrijft een ander, gevolgd door wederom een kritische reactie: "Jos glimlacht een klein beetje, man, wees niet zo bitter."

Jos Verstappen getting caught up in the Sergio Perez celebrations 😅 pic.twitter.com/R8vXNNQ4Cw — ESPN F1 (@ESPNF1) March 19, 2023

😂😂😂😂 The face of Jos is priceless. We can’t stand his arrogance. And if you look at his personal record is not a nice person! — Somos Chingones News!!! (@somoschingones1) March 19, 2023

Ojalá podamos verlo así en cada carrera. 😂😂 — Reynaldo López (@reynaldolopeztv) March 19, 2023

Al fina Josh es un piloto frustrado. Que se puede esperar de él. #vamoscheco #nevergiveup @SChecoPerez — rayado machin (@MachinRayado) March 19, 2023

Ni Jos fué ídolo ni Max lo será, hay una cosa que carecen los dos y es que no son carismáticos. — Sergio R. Bojosian® (@sergiobojosian) March 20, 2023

Mi la disimula el cabron jajaja — 🇲🇽🇯🇵CHUKI¹¹²² STAN ACC P1️⃣ (@stan_racing) March 19, 2023

Jos sonría un poco, hombreee. No sea tan amargado — MERU (@vinitoconchipa) March 19, 2023

Jajaja su cara!!! — Sul (@Saularellano3) March 19, 2023

de tal palo …. tal astilla ,,,,, pero tiene cara de Ardilla 🐿️…. jajajajaj, felicitaciones checo — salvador orozco (@salvado41728652) March 20, 2023