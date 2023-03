Jeen Grievink

Zondag 19 maart 2023

Sergio Pérez heeft de Grand Prix van Saoedi-Arabië op zijn naam weten te zetten. De Mexicaan reed een sterke wedstrijd en wist in de slotfase ook Verstappen op gepaste afstand te houden. Het podium in Djedda werd - wederom - compleet gemaakt door Fernando Alonso. Althans, zo leek het, want na de race kreeg hij nog een extra tijdstraf. Hierdoor kwam de derde plek op naam van George Russell De Vries finishte als veertiende, nadat hij als achttiende was gestart.

Pérez begon de race vanaf pole position, maar had een iets mindere start dan Alonso, die in de eerste bocht aan hem voorbij kon gaan. De Spanjaard stond bij de start echter niet goed opgesteld, waardoor hij een tijdstraf van vijf seconden moest incasseren. Verstappen bleef uit de problemen in de eerste paar ronden, maar wist nog geen grote stappen naar voren te maken. Piastri liep schade op bij de start, waardoor hij zijn voorvleugel moest laten vervangen. Kort daarna nam Pérez de leiding in de wedstrijd weer over met behulp van de DRS. De Vries bleef in de beginfase nog achterin vastzitten.

Verstappen begint aan inhaalrace

Nadat Verstappen zijn ritme had gevonden, begon hij serieus met zijn weg naar voren. Hij won vrij eenvoudig een aantal plaatsen en kwam uiteindelijk achter Leclerc - die ook flink wat plaatsen had gewonnen - terecht, op de zesde positie. Vanuit hier werd het voor Verstappen moeilijker om verder op te schuiven, die op de medium band was begonnen. Hij werd echter geholpen door een uitvalbeurt van Stroll, waardoor er een safety car op de baan werd geroepen. Hierdoor kon Verstappen een 'goedkope' pitstop maken en baanpositie winnen. Ook Pérez - als leider in de wedstrijd - werd naar binnen geroepen voor een bandenwissel. Aston Martin reageerde hierop door ook Alonso van vers rubber te voorzien.

Safety Car pakt gunstig uit voor Verstappen

Verstappen ving de herstart van de race aan vanaf de vierde positie. Pérez wist de leiding uitstekend te verdedigen en trok direct een gat richting Alonso. Verstappen opende op zijn beurt de jacht op Russell, terwijl hij aan de achterkant juist werd opgejaagd door Hamilton, die op een compound zachter stond. Verstappen sloeg echter snel toe en kon zodoende doorpakken richting Alonso. Ook de Spanjaard werd aan zijn slachtofferreeks toegevoegd en zo kon Verstappen op jacht naar de overwinning. Hij moest dan wel eerst een gat van vijf seconden dichtrijden richting teamgenoot Pérez.

Safety Car in Saoedi-Arabië

Albon valt uit, Verstappen maakt zich zorgen

Albon kreeg halverwege de wedstrijd problemen met zijn remmen en besloot zijn bolide naar binnen te brengen. Hij was de tweede uitvaller van vandaag. Richting het einde van de wedstrijd leek er weinig meer te gebeuren, totdat Verstappen plots melding maakte van een probleem. Hij hoorde een raar geluid in de auto en verloor tijd richting Pérez. De problemen waren echter van korte duur. Verstappen wist alleen geen bedreiging meer te vormen voor zijn collega en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Pérez won de race en Alonso kwam als derde over de streep. Hij moest na de podiumceremonie echter een bittere pil slikken: hij kreeg een extra tijdstraf voor het niet goed inlossen van zijn vorige straf. Hierdoor ging de derde plaats naar Russell. De Vries finishte als veertiende.

Pérez wint, maar Verstappen behoudt leiding in WK

Omdat Pérez naast de overwinning in de laatste ronde het extra punt voor de snelste raceronde verloor aan Verstappen, neemt hij niet de leiding in het wereldkampioenschap over.. Het verschil tussen de twee Red Bull-coureurs is nu één punt in het voordeel van de Nederlander.