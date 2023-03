Jeen Grievink

Maandag 20 maart 2023 05:57

Max Verstappen moest de overwinning van de Grand Prix van Saoedi-Arabië gisteren aan Sergio Pérez laten, maar de Nederlander wist wel beslag te leggen op het extra WK-punt voor de snelste raceronde. Hij deed dit terwijl hem eigenlijk was opgedragen een bepaald tempo te rijden. "Dat is gewoon Max", zo zegt Dr. Helmut Marko.

Verstappen moest door een probleem tijdens de kwalificatie vanaf de vijftiende positie beginnen aan de race. De Limburger sneed als een warm mes door de boter en reed al ongeveer halverwege de wedstrijd op de tweede positie, achter wedstrijdleider Pérez. Verstappen had op dat moment een achterstand van ongeveer vijf seconden op zijn Mexicaanse teamgenoot, maar mede door technisch ongemak besloot Verstappen het gat niet verder te dichten. Hij kreeg instructies om een bepaald tempo te rijden en datzelfde gold voor Pérez. "Daar hielden ze zich over het algemeen goed aan", zo zegt Marko bij het Oostenrijkse ORF.

Artikel gaat verder onder video

Even billenknijpen na probleem bij Verstappen

Marko ging er al een beetje van uit dat Verstappen mee ging doen om de podiumplekken, maar hield toch even zijn hart vast toen er wederom problemen met de aandrijfas opdoken. "Het was toch even billenknijpen, omdat hij weer last kreeg van vibraties", zo zegt de adviseur van Red Bull Racing. Omdat Red Bull verder geen risico meer wilde nemen, gaven ze zowel Pérez als Verstappen de opdracht om een bepaald, gecontroleerd tempo te rijden. Dat deden beide heren op zich prima, maar ze aasden ook op het extra WK-punt voor de snelste raceronde.

Verstappen wilde extra WK-punt voor snelste raceronde

Pérez leek er met dit punt vandoor te gaan, totdat Verstappen in de allerlaatste ronde besloot de order met betrekking tot het tempo even opzij te schuiven. Verstappen had zijn engineer daar kort geleden tussen neus en lippen door al voor gewaarschuwd. "Wie heeft de snelste raceronde?", vroeg Verstappen op de boordradio. "Dat doet er niet toe, daar zijn we niet mee bezig", kreeg hij als reactie te horen. "Nee, maar ik wel", zo counterde Verstappen. In de allerlaatste ronde ging hij er dan ook voor.

OOK INTERESSANT: Verstappen kreeg tijdens race opnieuw issues met aandrijfas: "Zelfde probleem"

Verstappen was even niet te controleren

"Typisch Max om in de laatste raceronde de snelste raceronde te pakken. Dat was niet te controleren, dat is gewoon Max. Beiden vroegen constant wie de snelste raceronde had en Max wachtte tot het allerlaatst, zodat Pérez niet meer kon antwoorden", zo vertelt Marko, die eraan toevoegt "zeer tevreden" te zijn over de uitslag van de race.