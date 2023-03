Jeen Grievink

Max Verstappen reed een fantastische inhaalrace tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië, maar het was absoluut niet alleen maar hosanna na afloop. Bij de microfoon van Viaplay ging hij in op zijn problemen tijdens de race en onthulde hij dat hetzelfde probleem als gisteren zich voordeed.

Verstappen begon de race op het Jeddah Corniche Circuit vanaf de vijftiende positie en had dus flink wat werk te verzetten om op het podium te komen. Na een wat moeizame beginfase, begon hij echter in zijn ritme te komen en sneed hij als een warm mes door de boter. Toen hij echter op de tweede positie terechtkwam, enkele seconden achter teamgenoot en leider Sergio Pérez, kreeg hij te maken met problemen. Over de boordradio klonk hij bezorgd en sprak hij van een serieus probleem. Na afloop gaf hij meer tekst en uitleg en blijkt dat de problemen van gisteren - tijdens de kwalificatie - niet voldoende zijn opgelost.

Problemen met aandrijfas nog niet opgelost

Verstappen maakte zich serieus zorgen in de laatste fase van de wedstrijd en deze zorgen bleken terecht. Zijn aandrijfas, waardoor hij gisteren tijdens de kwalificatie stilviel, vormde wederom een probleem. "Het was hetzelfde probleem, alleen nu ging ie niet stuk", zo vertelde de regerend wereldkampioen na afloop. "Ik voelde veel vibraties en er waren dingetjes met de balans. Toen vond ik het wel goed zo", zo doelt Verstappen op het staken van de jacht op Pérez voor de leiding in de wedstrijd.

Werk aan de winkel

De problemen met de aandrijfas zijn slecht nieuws voor Red Bull Racing. Het probleem van de zaterdag is duidelijk niet voldoende verholpen en dat betekent dat de engineers opnieuw moeten gaan kijken naar het onderdeel. Of Verstappen hierdoor wederom onderdelen moet laten vervangen, is nog niet bekend. Daar zullen we richting de Grand Prix van Australië vanzelf achter gaan komen.